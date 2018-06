7. Juni 2018, 06:03 Uhr Wiesbaden Suche nach verschwundener 14-Jähriger - Polizei findet Leiche

Ob es sich bei der Toten um die seit zwei Wochen vermisste Susanna handelt, wollen Polizei und Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages bekanntgeben.

Wahrscheinlich ist, dass die Tote einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel.

Medienberichten zufolge sucht die Polizei nach einem tatverdächtigen 20-Jährigen, der sich ins Ausland abgesetzt haben soll.

Seit zwei Wochen fehlt von der 14-jährigen Susanna aus Wiesbaden jede Spur. Am Mittwoch dann entdeckt die Polizei im Stadtteil Erbenheim eine weibliche Leiche. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) und die Bild-Zeitung berichten übereinstimmend unter Berufung auf Ermittlungskreise, dass die Tote Susanna sei. Das Polizeipräsidium Westhessen twitterte allerdings, dass noch nicht klar sei, dass es sich tatsächlich um Susanna handle. Ersten Erkenntnissen zufolge gehe man von einem Gewaltverbrechen aus.

Auch wenn es teilweise schon so publiziert wird:

❗ Wir können noch nicht bestätigen, dass es sich bei der aufgefundenen Leiche um die Vermisste handelt. Dies betrifft auch Angaben zur Todesursache. Dazu sind weitere Untersuchungen notwendig ❗#Wiesbaden — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) 6. Juni 2018

Die 14-Jährige war seit dem 22. Mai vermisst worden. Sie war mit Freunden in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs gewesen und abends nicht wie abgesprochen nach Hause zurückgekehrt. Bei den Beamten waren zuvor mehrere Zeugenhinweise eingegangen, die auf ein Verbrechen hindeuteten. Nach Informationen des Wiesbadener Tagblatts hatte ein 13-Jähriger die Beamten auf den Leichenfundort gestoßen. Dem Jungen zufolge hatte ihm ein 20-Jähriger gestanden, Susanna getötet zu haben.

Der Leichenfundort - ein Gebüsch an einer eingleisigen Bahnstrecke - liegt in einem schwer zugänglichen Gelände bei Wiesbaden-Erbenheim. In der Nähe verlaufen die Bundesstraße 455 und die Autobahn 66 (Wiesbaden-Frankfurt). In der Umgebung des Ortes hatten die Beamten schon in den Tagen zuvor nach der vermissten Jugendlichen gesucht. Das Wiesbadener Tagblatt berichtet, der Körper des Mädchens sei vergraben und mit Reisig bedeckt gewesen.

Tatverdächtiger soll sich abgesetzt haben

Bei dem verdächtigen 20-Jährigen soll es sich um einen gebürtigen Iraker handeln, der als Asylbewerber in einer Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden lebte. Er war nach Informationen des Wiesbadener Tagblatts bis zuletzt der Freund von Susanna. Die Polizei suche den jungen Mann derzeit als tatverdächtig, aber nicht als "dringend tatverdächtig".

Nach Informationen der FAZ ist der 20-Jährige untergetaucht und gemeinsam mit seiner Familie vor einigen Tagen in den Irak zurückgereist. Eine Stellungnahme von Behördenseite war dazu am Mittwochabend nicht zu erhalten. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen an diesem Donnerstag bei einer Pressekonferenz über den Fall informieren.