5. Februar 2018, 17:24 Uhr Wiener Opernball "Der Lugner is' a Wurschtel"

Lotte Tobisch in der Wohnung, in der sie seit sechs Jahrzehnten lebt, bis 1960 auch mit ihrem Lebensgefährten, dem 37 Jahre älteren Burgtheater-Dramaturgen Erhard Buschbeck. Nach seinem Tod pflegte Tobisch eine innige Brieffreundschaft mit dem Philosophen Theodor W. Adorno, die auch als Buch erschienen ist.









Feedback

Lotte Tobisch, 91, wohnt nicht nur direkt neben der Wiener Staatsoper. Sie hat auch 15 Jahre lang den Opernball organisiert. Ein Gespräch über Brillanz, Stolz und weibliche Emanzipation.

Interview von Martin Zips

Wenn sich an diesem Donnerstag die Prominenz wieder zum Wiener Opernball trifft, wird Lotte Tobisch, 91, nicht weit weg sein. Von ihrer Wohnung am Opernring aus, in der sie seit 57 Jahren lebt, kann Tobisch das Getümmel auf dem roten Teppich vor der Staatsoper genau beobachten. 15 Jahre lang war sie die Organisatorin des Opernballs, von 1981 bis 1996. Tobisch stammt aus einer Großindustriellenfamilie und war selbst Schauspielerin, sie spielte am Burgtheater, dem Wiener Volkstheater und im Theater in der ...