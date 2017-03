2. März 2017, 16:14 Uhr Wien Acht Männer in Wien wegen Gruppenvergewaltigung verurteilt









Feedback

Anzeige

Vor dem Landesgericht Wien mussten sich neun Männer irakischer Abstammung wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung verantworten.

Sie lockten an Silvester 2015/2016 eine Frau in Wien in eine Wohnung und vergewaltigten sie nacheinander.

Das Gericht sprach mehrjährige Haftstrafen aus - gegen die die Beschuldigten sofort Berufung einlegten.

Im Prozess um eine Gruppenvergewaltigung neun irakischer Staatsbürger an einer Frau hat das Straflandesgericht Wien sein Urteil gesprochen: Die in Österreich als Flüchtlinge registrierten Männer sind zu Haftstrafen zwischen neun und 13 Jahren verurteilt worden. Einer der Angeklagten erhielt einen Freispruch, da ihm die Beteiligung nicht nachgewiesen werden konnte. Die acht Vergewaltiger haben Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Während des Prozesses zeigte sich nur einer der mutmaßlichen Täter geständig und sagte, er bereue die Tat und schäme sich sehr. Die anderen Angeklagten leugneten, die Frau vergewaltigt zu haben. Ein paar räumten zwar ein, mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt zu haben - das sei aber einvernehmlich geschehen und die Initative von der Frau ausgegangen, zitiert die Tageszeitung Der Standard die mutmaßlichen Täter.

Das Opfer leidet einem Gutachten zufolge noch immer unter Schlafstörungen, Depressionen, Schuld- und Schamgefühlen. Bei ihr habe sich nach der Tat eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt.

Der Anklageschrift zufolge fuhr das Opfer zum Jahreswechsel 2015/2016 nach Wien, um dort mit einer Freundin am sogenannten Silvesterpfad zu feiern. Mehr als eine halbe Million Gäste besucht jedes Jahr das Event mit Livebands und Bühnenshows in der Wiener Innenstadt.

Anzeige

Nach Mitternacht stand die junge Frau stark alkoholisiert vor einem Lokal und traf dort auf die vier Männer. Sie nahmen die 28-Jährige mit in eine Wohnung. Ein Gutachten ergab später, dass die Frau zu diesem Zeitpunkt etwa zwei Promille Alkohol im Blut hatte, kaum noch ansprechbar und wehrlos gewesen sein muss. Die Männer, so die Staatsanwaltschaft, hätten den Zustand der Frau ausgenutzt - "ein grausamer Entschluss", zitiert die österreichische Tageszeitung Kurier die Staatsanwältin Karina Fehringer. In der Wohnung hielten sich fünf weitere Iraker auf. Die insgesamt neun Männer zwischen 22 und 48 Jahren missbrauchten und vergewaltigten die Frau in der Wohnung, einige von ihnen mehrfach.

Entdeckt wurden die Verdächtigen über eine nachträgliche Handyortung, woraufhin die Polizei sie in der Wohnung, in der sich die Tat abgespielt haben soll, festnimmt. Ein DNA-Abgleich erhärtete den Verdacht.