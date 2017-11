25. November 2017, 13:43 Uhr Versuchter Anschlag Barack Obama, die Bombe und die verräterischen Katzenhaare









Der Secret Service hat im vergangenen Jahr ein Paket mit einem Sprengsatz abgefangen, der für den damaligen US-Präsidenten Barack Obama bestimmt war.

Nun hat das FBI eine tatverdächtige Frau festgenommen.

Sie soll noch zwei weitere Bomben verschickt haben.

Drei versuchte Mordanschläge gaben dem FBI im vergangenen Jahr Rätsel auf. Die Pakete mit selbstgebauten Sprengsätzen wurden an den damals noch amtierenden US-Präsidenten Barack Obama, den Gouverneur von Texas und einen Beamter der US-Sicherheitsbehörde geschickt. Keiner der Sprengsätze ging hoch, das Paket an Obama wurde vom Secret Service rechtzeitig abgefangen.

Nun haben die Ermittler eine Frau gefasst, die alle drei Bomben gebastelt und abgeschickt haben soll, wie die Zeitung The Guardian berichtet.

Doch wie kamen sie ihr auf die Spur? Offenbar war die 46-jährige Julia Poff etwas nachlässig beim Verpacken ihrer explosiven Fracht. So landeten dort neben dem Sprengsatz, der unter anderem aus Schwarzpulver bestand, auch allerlei andere Dinge anhand derer das FBI die Pakete bis zum Wohnort der Frau in Brookshire zurückverfolgen konnte: Da war eine Packung Zigaretten, gekauft bei einem Geschäft in ihrer Nähe; dann der Verschluss einer Flasche mit Salatdressing, die Poff für eine Jubiläumsfeier besorgt hatte. Ein Versandetikett hatte Poff offenbar wiederverwendet, es stammte nach Angaben der Ermittler von einer Ebay-Bestellung. Und dann noch: einige Katzenhaare. Vor allem diese wurden der Texanerin zum Verhängnis.

Die Haare klebten unter dem Adress-Etikett der Sendung, die für Obama bestimmt war. Sie seien "mikroskopisch identisch" mit den Haaren von Poffs Katze, sagten die Ermittler. In der Garage des Hauses fanden sie außerdem noch Feuerwerkskörper.

Poffs Interpretation wie ihre Fingerabdrücke und die Katzenhaare in die Pakete gelangt sind, erzählte sie einem Reporter des Houston Chronicle: Jemand habe Gegenstände aus ihrem Müll geklaut, die landeten dann wiederum in den Paketen.

Die Zeitung berichtet weiter, Poff sei bereits wegen Betrugs und einer falschen Insolvenzerklärung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Für die Ermittler ist das Motiv klar: Sie habe den Präsidenten Obama einfach nicht gemocht.