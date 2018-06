13. Juni 2018, 18:07 Uhr Verdächtige Substanzen in Kölner Hochhaus Hochtoxischer Fund

Ein Tunesier soll extrem giftiges Rizin in einer Kölner Wohnung gelagert haben. Bereits in kleinsten Dosen von weniger als einem Milligramm kann es tödlich sein.

Von Christian Wernicke , Düsseldorf

Spezialeinheiten der Polizei haben am Mittwoch das tödliche Gift Rizin in der Kölner Mietwohnung eines 29-jährigen Tunesiers sichergestellt. Das erfuhren der Kölner Stadtanzeiger und der Express am Mittwoch aus Kreisen der Ermittler. Der Verdächtige war bereits am Dienstagabend bei einer Hausdurchsuchung festgenommen worden, nachdem die Behörden Hinweise erhalten hatten, dass der Mann im ersten Stock eines Hochhauses im Stadtteil Chorweiler mit hochgiftigen Substanzen hantiert habe. Die Substanz Rizin gilt als hochtoxisch und wird in Deutschland auf einer Liste des Kriegswaffenkontrollgesetzes geführt. Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Planung einer "schweren staatsgefährdenden Gewalttat".

Unklar blieb am Mittwoch zunächst, auf welche Mengen Rizin die Spezialisten der "Analytischen Task Force" (ATF) der Feuerwehr in der Wohnung stießen. Die ATF-Experten in Dekontaminationsanzügen wurden während des Einsatzes von schwer bewaffneten Polizisten eines SEKs begleitet. Bereits in kleinsten Dosen von weniger als einen Milligramm kann Rizin den Tod eines Menschen verursachen.

Die Polizei war bereits am Dienstagabend in den Kölner Hochhauskomplex eingedrungen und hatte die Wohnung des Verdächtigen gestürmt. Die Ehefrau des Tunesiers und seine vier Kinder wurden offenbar schnell wieder freigelassen. Nachbarn beschrieben den Tunesier als unscheinbaren, zurückhaltenden Hausbewohner.

Bis zu dem Hinweis des Informanten auf mögliche Giftstoffe in der Wohnung war der 29-jährige Tunesier auch der Kölner Polizei oder gar dem Staatsschutz nicht aufgefallen. Dann jedoch sei der Mann von einem Mobilen Einsatzkommando überwacht worden, ehe die Polizei am Dienstagabend zugriff. Im Laufe des Einsatzes wurde auch eine leer stehende Nachbarwohnung durchsucht, in der sich jedoch keine Hinweise auf etwaige Komplizen oder weitere Giftstoffe fanden.