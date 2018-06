14. Juni 2018, 16:25 Uhr Verdächtige Substanzen in Kölner Hochhaus Haftbefehl gegen Tunesier wegen Anschlags-Verdachts

Der Tunesier, in dessen Kölner Wohnung hochgiftiges Rizin gefunden wurde, hat nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft vorsätzlich biologische Waffen hergestellt.

Anhaltspunkte für eine "konkretisierte Anschlagsplanung" oder eine Mitgliedschaft des Beschuldigten in einer terroristischen Vereinigung gibt es aber offenbar nicht.

Auf den 29-Jährigen waren Sicherheitsbehörden wegen auffälliger Interneteinkäufe gestoßen. Er hatte dort 1000 Rizinus-Samen gekauft.

Gegen den Tunesier, in dessen Kölner Wohnung hochgiftige Rizin-Substanzen gefunden wurden, ist Haftbefehl erlassen worden. Gegen ihn besteht der Verdacht auf Vorbereitung eines Anschlags, hieß es von der Bundesanwaltschaft. Der 29-Jährige soll vorsätzlich biologische Waffen hergestellt haben. Wie die Justizbehörde mitteilte, gibt es jedoch keine Anhaltspunkte für eine "konkretisierte Anschlagsplanung" oder eine Mitgliedschaft des Beschuldigten in einer terroristischen Vereinigung. Letzteres sei aber noch "nicht abschließend geklärt".

Die Polizei war am Dienstagabend in den Kölner Hochhauskomplex eingedrungen und hatte die Wohnung des Verdächtigen gestürmt. Die Ehefrau des Mannes und seine vier Kinder wurden dagegen schnell wieder freigelassen. Nachbarn beschrieben den Mann als unscheinbaren, zurückhaltenden Hausbewohner.

Bis zu dem Hinweis auf mögliche Giftstoffe in der Wohnung war der Mann der Kölner Polizei oder gar dem Staatsschutz nicht aufgefallen. Erst durch eine Internetbestellung soll der Mann den Ermittlern verdächtig geworden sein. Unter anderem hatte er bei einem Internet-Versandhändler 1000 Rizinus-Samen und eine elektrische Kaffeemühle gekauft. "Anfang Juni 2018 setzte der Beschuldigte sein Vorhaben um und stellte erfolgreich Rizin her", teilte die Bundesanwaltschaft mit. "Dieses konnte bei dem Beschuldigten sichergestellt werden."

Rizin gilt als hochtoxisch und wird in Deutschland auf einer Liste des Kriegswaffenkontrollgesetzes geführt. Unklar blieb zunächst, auf welche Mengen Rizin die Spezialisten der "Analytischen Task Force" (ATF) der Feuerwehr in der Wohnung stießen. Die ATF-Experten in Dekontaminationsanzügen wurden während des Einsatzes von schwer bewaffneten SEK-Polizisten begleitet. Bereits in kleinsten Dosen von weniger als einem Milligramm kann Rizin tödlich sein.