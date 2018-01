7. Januar 2018, 18:43 Uhr USA Von Bazillen und Leguanen









Feedback

Krank im Büro sitzen oder halbtot vom Baum fallen: Wie der Winter den Bewohnern der amerikanischen Ostküste zusetzt.

Von Christian Zaschke

Nach dem Kälteeinbruch tragen New Yorker Hunde Handschuhe, und Floridas Leguane fallen von Bäumen. (Foto: imago/UPI Photo)

Dass es kalt ist an der amerikanischen Ostküste, lässt sich auch daran ablesen, dass Meteorologen für den Gipfel des 1917 Meter hohen Mount Washington in New Hampshire am vergangenen Wochenende gefühlte Temperaturen von bis zu minus 70 Grad Celsius prognostiziert hatten. Dagegen nahmen sich die minus 16 Grad (gefühlt minus 25) in New York fast behaglich aus. Vor allen Dingen aber wird fühl- und auch sichtbar, dass die Ostküste von grimmiger Kälte heimgesucht wird, wenn in Florida die Leguane von den Bäumen fallen.

Die Tiere klettern nächtens auf Bäume, und wenn es zu kalt wird, werden sie steif und stürzen ab. In den vergangenen Tagen lagen in Florida Unmengen lebloser Leguane am Boden. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass sie tot sind. Besonders die größeren Tiere haben Durchhaltevermögen. Sobald es etwas wärmer wird, erholt sich ihr Organismus. Das erfuhr etwa ein Mann, der, wie der Radiosender NPR berichtet, ein paar vermeintlich tote Leguane in sein Auto verfrachtet hatte, um sie später auf den Grill zu werfen. In der Wärme des Autos kamen die Tiere zu sich, und der Mann war demnach doch eher überrascht davon, sich plötzlich in einem Auto voller angriffslustiger Leguane wiederzufinden.

Das größte Problem dieser kalten Tage sind allerdings nicht entgangene Barbecues, sondern die vielen Amerikaner, die trotz Erkältung zur Arbeit gehen. Jahr für Jahr appellieren Ärzteverbände an erkrankte Bürger, doch bitte zu Hause bleiben, und Jahr für Jahr wird dieser Appell von Millionen Menschen ignoriert. Das hat zwei Gründe: Zum einen werden viele Amerikaner besonders im Niedriglohnsektor nur bezahlt, wenn sie zur Arbeit erscheinen, zum anderen gibt es im Land eine Arbeitsethik, die besagt, dass man nur dann nicht arbeitet, wenn man halbtot ist. Rund 40 Prozent der Amerikaner gehen laut diversen Erhebungen auch mit schwersten Erkältungen zur Arbeit. Die Ansteckungsgefahr am Arbeitsplatz - und nicht nur dort - ist enorm. 2015 litten Dutzende Kunden der Schnellrestaurantkette Chipotle unter dem Norovirus, nachdem Mitarbeiter krank zur Arbeit erschienen waren und die Kunden angesteckt hatten.

Die Lohnfortzahlung bei Krankheit ist seit Langem ein umstrittenes Thema in der US-Politik. Als die Regierung des vormaligen Präsidenten Barack Obama diese flächendeckend einführen wollte, stieß sie auf Widerstand der Republikaner, die negative Auswirkungen für kleine Unternehmen befürchteten.

In Anbetracht er jüngsten Kältewelle raten die Ärzteverbände nun denen, die trotz Erkältung zur Arbeit gehen, zumindest ein paar Regeln zu beachten. Alles abwischen, was man berührt hat. Einen Mundschutz tragen. Vor allen Dingen: beim Niesen nicht die Hände vors Gesicht halten, weil Hände die Bakterien verbreiten,, sondern die Armbeuge. Fast überflüssig zu erwähnen, dass sich so gut wie niemand daran hält.