22. April 2018, 14:07 Uhr USA Vier Tote bei Schießerei in Nashville

Ein Mann hat in einem Restaurant in einem Vorort von Nashville drei Menschen erschossen und mehrere verletzt. Der Verdächtige ist flüchtig.

Ein Schütze hat im US-Bundesstaat Tennessee vier Menschen getötet und mehrere Menschen verletzt. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Gewalttat ereignete sich in einem Vorort von Nashville, der Hauptstadt des südöstlichen US-Bundesstaats.

Laut des Fernsehsenders WSMV lief ein Mann, der nur mit einer grünen Jacke bekleidet war, um 3:25 Uhr Ortszeit (9:25 Uhr MESZ) in ein Restaurant der Kette Waffle House im Vorort Antioch, wo er das Feuer eröffnete. Der Schütze sei in seinem Pickup-Truck eingetroffen. Er habe zwei Menschen vor dem Restaurant erschossen und einen in den Räumlichkeiten. Das vierte Opfer sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Ein Kunde habe dem Schützen dessen Waffe entrissen, nach Polizeiangaben ein Gewehr. "Er war nackt und trat zu Fuß die Flucht an", hieß es in der Mitteilung der Polizei.

Es handelte sich bei dem flüchtigen Angreifer um einen 29-jährigen, weißen Mann mit kurzen Haaren. Ein Großaufgebot der Polizei nahm die Fahndung auf.

In Kürze mehr auf SZ.de