6. November 2017, 00:56 Uhr USA Gouverneur bestätigt: 26 Tote bei Massaker in texanischer Kirche

Rettungskräfte nach den Schüssen in einer Kirche in Texas.









Ein Mann hat in einer Dorfkirche im US-Bundesstaat Texas auf Gläubige geschossen und dabei mehr als zwei Dutzend Menschen getötet. 20 weitere Menschen wurden verletzt.

Details über Identität und Motiv sind noch nicht bekannt.

Der mutmaßliche Täter wurde unweit des Tatorts tot hinter dem Steuer des Autos augefunden, in dem er zunächst geflohen war.

Bei einem Massaker in Kirche im US-Bundesstaat Texas hat ein Mann 26 Menschen getötet. Dies bestätigte nun der texanische Gouverneur Greg Abbott. Die Opfer seien 5 bis 72 Jahre alt. Zudem wurden 20 weitere Personen verletzt.

Über den Täter sind noch keine Details bekannt, der Polizei zufolge handele es sich um einen "weißen Mann, wahrscheinlich in seinen 20ern".

Der Mann hatte am Vormittag vor der Dorfkirche in Sutherland Springs zu schießen begonnen und war dann in den Gottesdienst der First Baptist Church eingedrungen. Es seien mindestens 20 Schüsse in rascher Reihenfolge gefallen, so eine Augenzeugin. Andere schilderten, der Schütze habe mehrere Male nachgeladen.

Als der Täter die Kirche verließ, eröffnete der Polizei zufolge ein Anwohner mit seinem Gewehr das Feuer. Der Mann ließ daraufhin seine Waffe fallen flüchtete im Auto. Später wurde er wenige Hundert Meter entfernt auf dem Fahrersitz mit einer tödlichen Schussverletzung aufgefunden - ob es sich um Suizid handele, werde derzeit noch untersucht.

"Gemeinschaft von Freunden und Nachbarn"

Sutherland Springs liegt 50 Kilometer südöstlich von San Antonio, die Gemeinde hat nur wenige Hundert Einwohner und wird als "Gemeinschaft von Freunden und Nachbarn" beschrieben.

Am Gottesdienst nehmen durchschnittlich 50 Menschen an der sonntäglichen Andacht teil, heißt es. Große Teile des Ortes sind abgesperrt, das FBI hat sich in die Ermittlungen eingeschaltet. Da die Kirchengemeinde die Gottesdienste für Youtube aufnimmt, könnten Videoaufzeichnungen der Tat vorliegen.

US-Präsident Donald Trump gab während seines Aufenthalts in Tokio eine kurze Erklärung ab. "Durch die Tränen und den Schmerz hindurch bleiben wir stark, oh so stark", sagte er.

Es war bereits das 377. Mal in diesem Jahr, dass in den USA eine Gruppe von vier oder mehr Menschen durch Kugeln aus Schusswaffen verletzt oder getötet wurden. Am 1. Oktober hatte ein Mann aus seinem Hotelzimmer in Las Vegas auf ein Musikfestival geschossen und dabei 59 Menschen getötet und 241 weitere verletzt.

Das Schusswaffen-Massaker in Las Vegas war das schlimmste in der Geschichte der Vereinigten Staaten; Sutherland Springs ist der bislang größte Massenmord in der US-Historie, der in einer religiösen Stätte stattfand. Die Tat ist auch der größte Schusswaffen-Massenmord in der texanischen Geschichte.