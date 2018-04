22. April 2018, 18:53 Uhr USA Gefährlich ähnlich

Lois R. soll ihren Mann getötet und dessen Geld in einem Casino verzockt haben.

Auf ihrer Flucht soll sie dann auf ihr nächstes Opfer getroffen sein, das ihr äußerlich offenbar sehr ähnlich sah. Die Ermittler vermuten, dass sich Lois R. nur mit der Frau anfreundete, um nach dem Mord ihre Identität zu stehlen.

In den amerikanischen Lokalsendern erhielt der Fall der sogenannten "Killer-Granny" viel Aufmerksamkeit. Mittlerweile wurde die 56-Jährige von der Polizei gefasst. Als Motiv vermuten die Ermittler die Spielsucht der Frau.

Von Alan Cassidy, Washington

Als die Polizisten sie dann endlich gefunden hatten, nach einer Woche, in der im ganzen Land nach ihr gesucht worden war, saß Lois R. in aller Ruhe vor einem Drink im Sea Ranch Restaurant in South Padre Island. Die Resort-Insel an der texanischen Golfküste war die letzte Station einer Flucht, welche die fünffache Großmutter von ihrer Heimat in Minnesota nach Florida und bis zur mexikanischen Grenze geführt hatte. Dazwischen soll sie mutmaßlich zwei Menschen getötet haben - und sie soll es auf eine Weise getan haben, welche die US-amerikanischen Fernsehsender tagelang in Bann gehalten hatte. Von der "Killer-Granny" war die Rede, ihr Fahndungsfoto lief in Endlosschlaufe auf allen Lokalsendern.

Lois R. ist 56 Jahre alt, hat platinblondes Haar und ein freundliches, rundliches Gesicht. Man sieht das auf einer Videosequenz aus einer Bar in Fort Myers in Florida, wo sie Anfang April einen Abend verbrachte. In der Aufnahme setzt sich Lois R., beige Hose, blaues T-Shirt, brauner Teint, auf einen Barhocker. Sie zieht die Sonnenbrille aus dem Haar, plaudert und lacht. Die Frau, die neben ihr sitzt, ist Pamela H., 59 Jahre alt, platinblondes Haar, freundliches Gesicht. Ein lustiger Abend unter Freundinnen - so sah es aus. Doch kurz nach dem Besuch an der Bar war Pamela H. tot, erschossen von Lois R., das vermutet zumindest die Polizei.

Mord und Identitätsdiebstahl in einem - das ist der monströse Verdacht

In der Wohnung von Pamela H. fanden die Ermittler ein leeres Portemonnaie. Ausweise, Kreditkarte und Autoschlüssel waren weg, das Auto ebenfalls. Nach allem, was man bisher weiß, kannten sich Opfer und Täterin erst seit kurzer Zeit, und die Ermittler vermuten, dass die Verdächtige sich H. bewusst ausgesucht hatte, weil sich die beiden Frauen ähnlich sahen - Mord und Identitätsdiebstahl in einem also, das ist der monströse Verdacht. Pamela H. sei eine herzensgute Frau gewesen, sagte eine ihrer Cousinen in einem Interview mit einem Fernsehsender in Florida. Wahrscheinlich habe ihr Lois R. eine rührselige Geschichte aufgetischt, und H. habe helfen wollen: "Sie war über alle Maßen großzügig."

Der Hilfssheriff von Lee County, wo sich der mutmaßliche Mord ereignete, wirkte erschüttert, als er auf einer Pressekonferenz sagte, er habe noch niemals einen solchen Fall gesehen. "Sich mit einer Person anzufreunden, weil sie einem ähnlich sieht, sie dann umzubringen und ihre Identität anzunehmen - das ist einmalig", sagte Carmine Marceno. Die Verdächtige wirke wie irgendjemandes Mutter oder Großmutter, "aber sie ist eine berechnende, absolut kaltblütige Killerin". Die Fahndung nach Lois R. versah Marceno mit der dringlichen Warnung, dass die "flüchtige Großmutter" gefährlich sei: "Nähern Sie sich ihr nicht!"

Nach Lois R. gesucht wurde da allerdings schon seit längerer Zeit. Ende März hatte sich der Geschäftspartner ihres Ehemanns im Bundesstaat Minnesota bei der Polizei gemeldet, wie die Star Tribune in Minneapolis berichtete: David R. sei schon seit mehreren Wochen nicht mehr aufgetaucht. Als die Polizei eine Streife zur Würmerzucht schickte, die der Gatte der Verdächtigen betrieben hatte, fand sie ihn tot vor, erschossen - und auch hier vermuteten die Ermittler Lois R. als Täterin.

Spielsucht ist ein mögliches Motiv für die beiden Morde gewesen, glauben die Ermittler

Die war zu diesem Zeitpunkt bereits weit weg: Zuerst soll sie mit der gefälschten Unterschrift ihres Gatten mehr als 11 000 Dollar von einem Bankkonto abgehoben haben, dann soll sie über die Grenze in den benachbarten Bundesstaat Iowa gefahren sein - und das Geld in einem Casino verzockt haben.

In der Spielsucht von Lois R. vermuten die Ermittler auch ein mögliches Motiv für die beiden Morde. Das Ehepaar lebte in einem Ort namens Blooming Prairie, 1900 Einwohner, eine große Straße. Man kannte R. dort unter dem Namen "Losing Streak Lois" - wegen ihrer Pechsträhne, die sie in den Casinos und Spielhallen der Region regelmäßig äußerst viel Geld kostete. Ansonsten sei sie aber "sehr normal" gewesen, sagte die Geschäftsführerin des Restaurants, das Lois R. oft besuchte, in der Tageszeitung Star Tribune. "Es ist offensichtlich, dass irgendetwas passiert sein muss, sie muss durchgedreht sein." In der Todesanzeige für ihren Mann ist zu lesen, dass das Ehepaar drei Kinder und fünf Enkelkinder hatte.

Nach der Flucht aus Minnesota tauchte Lois R. in Florida auf, wo es zur fatalen Begegnung mit Pamela H. gekommen sein soll, jener Frau, die ihr so gefährlich ähnlich gesehen hatte. Und von dort wiederum fuhr sie offenbar mit dem Auto ihres Opfers die Golfküste entlang Richtung Westen. Den Ermittlern zufolge versuchte Lois R. wohl, sich nach Mexiko abzusetzen, im Fernsehen vermeldeten sie in den Tagen vor ihrer Verhaftung verschiedene Sichtungen, zuletzt in der Nähe der texanischen Stadt Corpus Christi.

Als die Polizei sie schließlich am vergangenen Donnerstag in South Padre Island festnahm, war sie unbewaffnet. Gäste des Restaurants hatten sie erkannt: platinblonde Haare und ein freundliches, rundliches Gesicht.