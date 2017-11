28. November 2017, 19:53 Uhr US-Präsident Welche Disney-Figur passt zu Donald Trump?









Der US-Präsident löst mal wieder einen Eklat aus, weil er eine Senatorin mit Pocahontas verglichen hat. Da stellt sich die Frage: Wer im Disney-Universum ist dann Trump?

Von Martin Zips

"Für dich sind echte Menschen nur die Menschen / die so denken und so aussehen wie du", trällert Pocahontas in Disneys sozialromantischem Zeichentrickfilm von 1995. "Doch folge nur den Spuren eines Fremden / dann verstehst du und du lernst noch was dazu." So isses! Dubidubidubidu.

Donald Trump hat gerade mal wieder die demokratische Senatorin Elizabeth Warren mit Pocahontas, der sagenhaften Indianertocher aus der Kolonialzeit, verglichen. Während einer Ehrung von Navajo-Veteranen im Weißen Haus sagte der US-Präsident zu den Indianern: "Sie waren hier, lange bevor irgendjemand von uns hier war. Obwohl wir eine Vertreterin im Kongress haben, von der man sagt, dass auch sie schon sehr lange hier ist. Sie nennen sie Pocahontas." Warren erklärte später, für sie sei der Vergleich eine "rassistische Beleidigung". Die Trump-Gegnerin mit offenbar indianischen Wurzeln hatte Trump ihrerseits einmal einen "dünnhäutigen rassistischen Mobber" genannt.

Ob der US-Präsident in seiner Kindheit gerne Disney-Filme geschaut hat? Als "Cinderella" 1950 ins Kino kam, war er gerade mal vier Jahre alt. Bei "Peter Pan" etwa sieben und bei "Dornröschen" 13. Allen Filmen ist ja gemein, dass am Ende das Gute (Pocahontas, Cinderella, Peter Pan, Dornröschen) über das Böse (Gouverneur Ratcliffe, die Stiefmutter, Kapitän Hook, die böse Fee Malefiz) siegt. Vielleicht hat Trump aber auch Western geschaut.

Klar, das Böse ist schon geil. Gute Menschen reizen die Geduld, schrieb einst Oscar Wilde, aber "böse die Fantasie". Was wäre Disneys "Bernhard und Bianca" ohne die wunderbar hysterische Madame Medusa? Was "Die Schöne und das Biest" ohne den testosteronbesoffenen Vollidioten Gaston und wer aus der Filmgeschichte kann es schon mit dem völlig empathielosen Sheriff von Nottingham in "Robin Hood" aufnehmen? Kein Schweinchen Dick.

Wäre Trump brav wie Schneewittchen, nett wie Mowgli und so lieb wie Schneemann Olaf - im Twitter-Zeitalter hätte er nie Karriere gemacht. Nur professionell also, dass er sich bei deutlich fieseren Disney-Charakteren bedient.