Der US-Komiker Louis C.K. hat zugegeben, fünf Frauen sexuell belästigt zu haben.

In einer Erklärung schreibt er, er bereue seine Taten und er werde eine Auszeit nehmen.

Die Frauen hatten ihn beschuldigt, er habe sich vor ihnen ausgezogen und mastubiert. Die Taten sollen in den Nullerjahren und in den späten 90ern stattgefunden haben.

Nachdem ihm fünf Frauen sexuelle Belästigung vorgeworfen haben, hat sich der US-Komiker Louis C.K. erstmals zu den Vorwürfen geäußert. In seinem Statement, das die New York Times veröffentlicht hat, sagte er alle Beschuldigungen seien war.

Er habe damals gedacht, es sei in Ordnung einer Frau seinen Penis zu zeigen, wenn er sie vorher frage, schreibt C.K. "Die Macht, die ich über diese Frauen hatte, bestand darin, dass sie mich bewundert haben." Nichts von dem, was er getan habe, könne er sich selbst verzeihen. "Was nichts ist im Vergleich zu der Aufgabe, die ich ihnen (den Frauen) hinterlassen habe", fügte C.K. hinzu. Er werde nun eine Auszeit nehmen und lange Zeit nur zuhören. Eine direkte Entschuldigung richtete er nicht an die Frauen.

Am Donnerstag hatte die New York Times zuerst von den Belästigungen gegen fünf Frauen berichtet. Demnach soll C.K. sich vor ihnen ausgezogen und sie genötigt haben, ihm beim Masturbieren zuzusehen oder ihm am Telefon dabei zuzuhören. Es soll sich um Fälle aus den Jahren 2002, 2003 und 2005 und den späten 90ern handeln. Die Belästigungen sollen nach Auftritten in C.K.s Hotelzimmer oder in seinem Büro stattgefunden haben. In einem Fall soll er während eines Telefonats mit einer der Frauen mastubiert haben.

Kurz vor der Veröffentlichung des New York Times Artikels wurde die US-Premiere des Films "I Love You, Daddy", den C.K. produziert hat und in dem er eine Hauptrolle spielt, überraschend abgesagt. Auch sein TV-Auftritt in der Late-Night-Show von Stephen Colbert wurde abgesagt. Der Filmverleih will "I Love You, Daddy" inzwischen nicht mehr veröffentlichen. Auch ein geplantes Stand-up-Special von Louis C.K. auf Netflix wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Einem breiteren Publikum bekannt ist Louis C.K. für seine preisgekrönte TV-Serie "Louie", in er die Hauptrolle spielt, Regie führt und das Script schreibt. In der Serie spielt er einen alternden, getrennt lebenden Vater und dessen Mühen im Leben als Single und Comedian in New York. Oft beschreibt er sexuelle Fantasien oder berichtet über seine Erfahrungen mit Frauen, häufig geht es auch um Masturbation.