25. April 2017, 06:50 Uhr US-Justiz Zwei Hinrichtungen an einem Abend in Arkansas









Feedback

Anzeige

Im US-Bundesstaat Arkansas werden zwei Häftlinge binnen weniger Stunden hingerichtet.

Damit sind zum ersten Mal seit rund zwei Jahrzehnten in den USA zwei Todesurteile am selben Tag vollstreckt worden.

Arkansas hat eine zunächst gestoppte Reihe von Exekutionen angekündigt, weil das Haltbarkeitsdatum für ein dabei eingesetztes Medikament ausläuft.

Im US-Bundesstaat Arkansas sind am Montagabend binnen weniger Stunden zwei Häftlinge hingerichtet worden. Es ist das erste Mal seit fast zwei Jahrzehnten, dass in den USA an einem Tag zwei Mal die Todesstrafe vollstreckt wird.

Bei den beiden Todeskandidaten handelt es sich um zwei Männer, die wegen Vergewaltigung und Mordes mit der Giftspritze exekutiert worden sind, wie Generalstaatsanwältin Leslie Rutledge mitteilte.

Nach der Exekution des ersten Häftlings hatten die Anwälte des zweiten noch einen Notfallantrag gestellt, um einen zeitweisen Aufschub zu erreichen. Noch am gleichen Abend wurde der Todeskandidat jedoch hingerichtet.

Der US-Bundesstaat hatte ursprünglich geplant, schon von Ostermontag an binnen weniger Tage sieben Häftlinge hinzurichten - mit der Begründung, dass das Haltbarkeitsdatum für ein dabei verwendetes Medikament ausliefe. Durch eine einstweilige Verfügung waren die Exekutionen zunächst gestoppt worden: Die Herstellerfirma des Medikaments hatte geklagt, weil ihr vorgespiegelt worden sei, das Medikament solle für medizinische Zwecke statt bei Hinrichtungen eingesetzt werden.

Anzeige

Am vergangenen Donnerstag war dann jedoch erste Hinrichtung erfolgt, am kommenden Donnerstag ist eine weitere geplant.