13. September 2017, 18:36 Uhr Unwetter Zwei Menschen durch Sturmtief "Sebastian" gestorben









Mit Bis zu 130 Kilometern pro Stunde fegt Sturmtief Sebastian über Deutschland hinweg.

über Deutschland hinweg. In Hamburg wurde ein Mann unter einem umstürzenden Baugerüst begraben. Er starb später an seinen Verletzungen.

In Nordrhein-Westfalen erlag ein Mann seinen Verletzungen, nachdem ein Baum auf ihn stürzte.

Durch das Sturmtief Sebastian sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. In Hamburg starb ein 38-jähriger Mann, nachdem ein Baugerüst über ihm zusammengestürzt war. Im nordrhein-westfälischen Brilon wurde ein 53-Jähriger von einem umstürzenden Baum erschlagen. Der Mann war nach Polizeiangaben mit Vermessungsarbeiten an einem Waldstück beschäftigt, als eine 20 Meter hohe Fichte auf ihn stürzte.

Sebastian ist der erste Herbststurm dieses Jahr. Mit heftigen Windböen und Starkregen zieht er über Teile West- und Norddeutschlands hinweg. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts gab es an der Nordseeküste teils orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde. Auch im Binnenland von Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen brachte Sebastian verbreitet Sturm, Gewitter und Regen.

In Schleswig-Holstein rückte die Feuerwehr zeitweise im Minutentakt aus. Im Kreis Pinneberg zählten die Rettungskräfte am Nachmittag rund 40 Unwettereinsätze. Unter anderem mussten auf der A23 umgestürzte Bäume von der Fahrbahn geräumt werden. An einer vor einem Monat abgebrannten Tennishalle in Schenefeld drohten sich Teile zu lösen. In Kiel musste das Dach eines Mehrfamilienhauses gesichert werden.

Für die Nordseeküsten gab das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie eine Sturmflutwarnung heraus. An der ostfriesischen Küste wurde für den Abend und die Nacht ein Pegel von rund einem Meter über dem mittleren Hochwasser erwartet. Für Nordfriesland wurde mit anderthalb bis zwei Metern über dem mittleren Hochwasser gerechnet. Für Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein warnte der Wetterdienst weiter vor orkanartigen Böen.

Probleme beim Bahnverkehr

Umgestürzte Bäume behinderten den U- und S-Bahnverkehr in Hamburg. In Berlin fuhr eine S-Bahn gegen einen umgestürzten Baum. Verletzte gab es keine. Auch in Nordrhein-Westfalen verursachte Sebastian einige Probleme im Bahnverkehr, wie ein Sprecher von DB-Regio sagte.

Flensburg schloss wegen der Sturmwarnungen die städtische Kindertagesstätten und empfahl den Schulen, ebenfalls zu schließen. Der Wetterdienst habe für Sturmtief Sebastian ähnliche Windgeschwindigkeiten wie bei Sturm "Christian" vorausgesagt, teilte die Stadt mit. Daher empfehle die Stadtverwaltung, alle Schulen zu schließen, die Eltern zu benachrichtigen und die Kinder nach Hause zu schicken beziehungsweise von den Eltern abholen zu lassen.

In der Nacht soll sich die stürmische Wetterlage nach Angaben der Meteorologen zunehmend in Richtung Osten verlagern. Für Hessen und Baden-Württemberg gab der Wetterdienst eine Warnung vor Starkregen heraus. Bäche und Flüsse könnten Hochwasser führen, zudem seien Überschwemmungen von Straßen und Erdrutsche möglich. Im Odenwald und im Schwarzwald wurde mit Niederschlägen von mehr als 50 Litern pro Quadratmeter gerechnet, im Saarland von bis zu 30.