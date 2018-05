28. Mai 2018, 18:51 Uhr Unwetter Wolkenbrüche und Schlammlawinen

Hohe Schäden durch Unwetter in mehreren Regionen Deutschlands: Autos wurden weggerissen, Keller liefen mit Wasser voll, Hagel schlug durch Fenster. Zwei Frauen wurden sogar vom Blitz getroffen.

Schlamm- und Hagellawinen, weggerissene Autos, Blitzeinschläge: Heftige Gewitter haben in mehreren Regionen Deutschlands Straßen in reißende Bäche verwandelt und Keller mit Wasser und Schlamm volllaufen lassen. Besonders von den Unwettern betroffen waren am Sonntagabend Hessen, der Südwesten von Rheinland-Pfalz, Thüringen und das Vogtland in Sachsen. In den betroffenen Orten begann die neue Woche mit einem großen Aufräumen in vollgelaufenen Kellern und auf verschlammten Straßen. Bei Bochum wurden zudem zwei 21 und 23 Jahre alte Frauen vom Blitz getroffen, als sie ...