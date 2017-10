29. Oktober 2017, 08:54 Uhr Unwetter Bahn stellt Zugverkehr großflächig ein









Feedback

Mit Herwart zieht derzeit der dritte große Herbststurm des Jahres über Deutschland hinweg.

zieht derzeit der dritte große Herbststurm des Jahres über Deutschland hinweg. Besonders betroffen sind die Küstengebiete sowie das höhere Bergland.

In Berlin wurde ein Mann von einem umstürzenden Gerüst schwer verletzt.

Wegen umgefallener Bäume hat die Bahn den Fernverkehr in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eingestellt.

Sturm Herwart zieht über Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht von Regenschauern und orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 und 120 Kilometern pro Stunde. Seine volle Kraft dürfte Herwart in Deutschland im Laufe des Sonntagvormittags entfalten. Vor allem für Norddeutschland gilt: "Wer nicht unbedingt raus muss, sollte zu Hause bleiben", sagte eine Sprecherin des DWD. Von Spaziergängen durch Parks und Wälder sei abzuraten. An der Nordsee und im höheren Bergland wird es besonders heftig, warnten die Meteorologen.

Umgestürzte Bäume blockieren Straßen, im Bahnverkehr kommt es wegen des Sturms zu massiven Behinderungen und Zugausfällen (aktuelle Informationen hier). In sieben Bundesländern ist der Fernverkehr komplett ausgesetzt, sagte eine Bahnsprecherin der SZ. Betroffen sind Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Züge aus anderen Regionen in diese Gebiete endeten vorzeitig.

Die Städte Bremen, Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg, Hamburg und Kiel können aktuell mit dem Fernverkehr nicht erreicht werden, heißt es auf der Seite der Bahn. In Hamburg fuhr auch die S-Bahn noch eingeschränkt. In Dortmund, Bielefeld und Hamm stellte die Bahn sogenannte Übernachtungszüge zur Verfügung. Fahrgäste, deren Züge nicht mehr nach Norddeutschland weiterführen, könnten sich dort auch tagsüber aufhalten. Auch regionale Bahngesellschaften ließen ihre Züge in Norddeutschland stehen. Ersatzverkehr mit Bussen gab es wegen der Sturmgefahr meist nicht.

Sturmflut erreicht Hamburg

Am Hamburger Hafen ist die Elbe am Sonntagmorgen über die Ufer getreten. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Eine Tiefgarage in der Nähe der Elbphilharmonie drohe vollzulaufen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Offenbar hätten die Flutschutztore der Garage nicht ausreichend funktioniert. Die Elbchaussee entlang des Hamburger Hafens ist einem Polizeisprecher zufolge ebenfalls überspült worden. Sie wurde teilweise gesperrt. Auch der Hamburger Fischmarkt wurde gesperrt. Der Pegelhöchststand von 2,5 Metern über dem mittleren Hochwasser soll um etwa zehn Uhr erreicht werden.

Auch in zahlreichen weiteren Orten in Norddeutschland sind Feuerwehrleute im Kampf gegen die Sturmfolgen im Einsatz. In Berlin deckte der Sturm am Morgen ein komplettes Hausdach ab. "Teile liegen auf der Straße", sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr rief wegen mehr als 100 Einsätzen in drei Stunden in der Hauptstadt den Ausnahmeszustand aus. In zwei Straßen stürzten Baugerüste um - in einem Fall wurde dabei ein Fußgänger schwer verletzt. Zwei S-Bahnen rammten umgestürzte Bäume. Verletzte habe es in beiden Fällen nicht gegeben.

Im Landkreis Rostock wurde ein Haus von einem Baum getroffen, die Bewohner blieben unverletzt. Die Leitstellen in Schleswig-Holstein berichteten in der Nacht zum Sonntag von umgekippten Bäumen, eingestürzten Baugerüsten und weggeflogenen Trampolinen. Im nordfriesischen Oldenswort fiel eine historische Mühle dem Sturm zum Opfer.

Im Westen und Süden ist die Sturmgefahr geringer - ungemütlich wird es trotzdem

Der Wetterdienst warnte, dass Bäume, die bereits vom Sturmtief Xavier Anfang Oktober beschädigt worden waren, wegen Herwart jetzt endgültig umkippen oder große Äste verlieren könnten. Allerdings sind laut DWD ähnlich schwerwiegende Schäden wie beim Sturmtief Xavier vor gut drei Wochen eher unwahrscheinlich. Bäume, die bereits einen Großteil ihres Laubs verloren hätten, böten dem Sturm weniger Angriffsfläche und seien daher stabiler.

In Berlin bleiben Zoo und Tierpark wegen der Sturmwarnung am Sonntag geschlossen. Herabfallende Äste könnten eine Gefahr für Besucher sein, hieß es in einer Mitteilung. Die Tiere würden vorsorglich in Häusern und Stallungen untergebracht. Und: "Glücklicherweise konnten die Flamingos im Zoo, bei denen es Anfang Oktober tragische Verluste gegeben hatte, bereits in ihre Innenstallungen gebracht werden." Durch Xavier waren 18 Flamingos im Zoo von herabfallenden Ästen getötet worden.

Im Westen und Südwesten ist die Sturmgefahr nach DWD-Angaben geringer. Ungemütlich kann es trotzdem werden: Landesweit wird mit schauerartigem und teilweise gewittrigem Regen gerechnet.