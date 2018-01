18. Januar 2018, 15:46 Uhr Unwetter Mehrere Tote durch "Friederike"









zieht über Deutschland hinweg. Er tritt mit Böen von 130 Kilometern pro Stunde auf. Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr deshalb bundesweit komplett eingestellt, auch im Flugverkehr kommt es zu zahlreichen Ausfällen.

Der Deutsche Wetterdienst hat für mehrere Bundesländer Warnungen herausgegeben. Vielerorts ist der Schulunterricht ausgefallen.

Vier Menschen sind bereits infolge des Unwetters gestorben, in Hamburg wurde zudem ein Schüler lebensgefährlich verletzt.

Es ist relativ selten, dass auf der laufend aktualisierten Deutschlandkarte des privaten Meteorologie-Anbieters "Unwetterzentrale" ein derart großer violetter Bereich zu sehen ist. Er zieht sich quer über die Mitte Deutschlands, von West nach Ost. Violett steht für extreme Wetterereignisse. Am Morgen ist zunächst Nordrhein-Westfalen am schlimmsten betroffen. Dort haben die Behörden jedoch inzwischen vorsichtig Entwarnung geben. Doch das Unwetter zieht weiter Richtung Osten und kann in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg schwere Schäden anrichten. Die Behörden appellieren an alle Bürger, die nicht unbedingt vor die Tür müssen, lieber zuhause zu bleiben und sich insbesondere von Bäumen fernzuhalten.

Friederike heißt das Tief, das derzeit über Deutschland hinwegzieht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat es offiziell zum Orkan hochgestuft. Unwetterzentrale und DWD warnen vor Böen, die 130 Kilometer pro Stunde und mehr erreichen können. Besonders heftig ist der Sturm in Hochlagen. Auf dem Brocken im Harz etwa wurden 203 km/h gemessen. Damit hat Friederike hat bei den Windgeschwindigkeiten sogar Kyrill übertroffen, einen der stärksten und gefährlichsten Stürme, die es in Deutschland jemals gab. Damals, im Jahr 2007, wurden in Wendelstein 202 km/h gemessen.

Vier Menschen sind bereits infolge des Unwetters ums Leben gekommen: In Emmerich am Niederrhein wurde ein 59-jähriger Mann auf einem Campingplatz von einem Baum erschlagen. In Lippstadt im Kreis Soest kam ein 68-jähriger Lastwagenfahrer bei einem sturmbedingten Verkehrsunfall ums Leben. Im thüringischen Bad Salzungen wurde ein Feuerwehrmann während eines Sturmeinsatzes in einem Waldstück bei Bad Salzungen von einem Baum erschlagen. Bereits in der vergangenen Nacht starb in Baden-Württemberg ein 23-Jähriger bei einem Verkehrsunfall, als ein Pkw und ein Sattelzug auf glatter Fahrbahn zusammenstießen. In Hamburg wurde außerdem ein 17-jähriger Schüler lebensgefährlich verletzt, als ihn ein etwa 30 Zentimeter dicker Ast am Kopf traf.

Die Auswirkungen, die Friederike auf den Verkehr hat, sind gewaltig, selbst in den Gebieten, in denen die Böen inzwischen nicht mehr so stark sind. Hier eine Übersicht über die Einschränkungen, geordnet nach Verkehrsmitteln.

Bahn

Zunächst stellte die Deutsche Bahn am Donnerstag den Verkehr in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen ein. Inzwischen ist der Fernverkehr bundesweit eingestellt. ICE- und IC-Züge bleiben in den Abfahrtsbahnhöfen stehen oder werden in Bahnhöfen unterwegs gestoppt. "Das ist eine notwendige Sicherheitsmaßnahme, weil die Störungen durch den Sturm doch so gravierend sind, dass wir Fernzüge schlichtweg nicht mehr durchbekommen", sagte ein Bahnsprecher.

Es sei "fahrlässig", derzeit Züge fahren zu lassen, denn es sei jederzeit möglich, dass umgestürzte Bäume auf Gleise fallen. "Dann bleiben Hunderte Fahrgäste auf irgendeinem Bahnhof oder schlimmstenfalls auf freier Strecke hängen", so der Sprecher. Diese Situation müsse man vermeiden, deshalb habe die Bahn diese "harte Entscheidung" gefällt.

In Südniedersachsen sitzen etwa 250 Reisende seit dem frühen Nachmittag in einem ICE fest, der in einen umgestürzten Baum gefahren ist. Die Passagiere sollen nun auf freier Strecke über Stege in einen anderen Zug umsteigen, der auf dem benachbarten Gleis halten soll. Tausende andere Reisende sind an Bahnhöfen gestrandet und können ihre Reise nun nicht mehr fortsetzen. An den Infoschaltern bildeten sich vielerorts lange Schlangen. Teilweise, etwa in Berlin, hat die Bahn ICEs bereitgestellt, in dem sich Wartende aufhalten und aufwärmen können.

Die Deutsche Bahn erstattet Fahrgästen in der Regel die Kosten für nötige Übernachtungen oder alternative Verkehrsmittel, sofern die Fortsetzung der Fahrt am selben Tag unmöglich oder unzumutbar ist. So werden zum Beispiel Taxigutscheine an den Bahnhöfen ausgegeben. Jeder Einzelfall werde kulant geprüft, sagte ein Sprecher.

Voraussichtlich bleiben die Fernzugverbindungen bis in die frühen Morgenstunden unterbrochen, auch am Freitag müssen Bahnkunden mit deutlichen Einschränkungen rechnen. Regionalzüge verkehren in einigen Bundesländern jedoch weiterhin, wenn auch zum Teil mit Einschränkungen und Verspätungen. Die Deutsche Bahn rät Reisenden, sich unbedingt vor der Abfahrt zu informieren. Eine ständig aktualisierte Übersicht der Deutschen Bahn über die Lage im Zugverkehr finden Sie hier.

Flüge

An den Flughäfen Hannover, Bremen und München wurden mehrere innerdeutsche Flüge gestrichen. Auch in Hamburg, Köln/Bonn und Düsseldorf gab es Ausfälle. Sie wirken sich auch auf andere Flughäfen aus, wie auf Berlin-Tegel. Dort ist der Sturm selbst zwar noch nicht angekommen, weil die Maschinen aus Westdeutschland aber nicht Starten konnten, fehlen sie nun für den Flug zurück dorthin. Je zehn Ankünfte und Abflüge hätten deshalb gestrichen werden müssen, so ein Sprecher des Betreibers. Im Flughafen Paderborn musste das Terminal evakuiert werden. Nach Angaben der Polizei drohte das Dach des Gebäudes abzuheben.

Autobahnen/Straßenverkehr

Neben dem Wind bleibt die Glätte ein Problem. Hier ist insbesondere der Norden betroffen. Bereits in der Nacht zu Donnerstag und am Morgen rutschten Lkws und Autos von teils vereisten Fahrbahnen und blockierten Autobahnen, es kam den Tag über zu Staus, vor allem in der Gegend zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven. Auf der A 28 und der A 29 krachte es "im Minutentakt", teilte die Polizei mit. Derzeit ist die Lage vor allem in Schleswig-Holstein kritisch. Auf zahlreichen Autobahnen ist der Verkehr wegen liegengebliebener Lkws blockiert. In mehreren Landkreisen fahren keinerlei öffentliche Verkehrsmittel.

Auf der A 59 bei Duisburg droht ein Lastwagen von einer Brücke zu stürzen. Er wurde vom Sturm an die Brüstung gedrückt, die Feuerwehr versucht ihn zu sichern. Die Autobahn sei gesperrt worden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei in Düsseldorf. Auch auf der A 555 zwischen Köln und Bonn ist ein Lkw von einer Sturmböe erfasst worden und umgekippt. Er blockierte alle drei Fahrspuren, der eingeklemmte Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden.

Störungen bei Stromversorgung, in Schulen und öffentlichen Einrichtungen

Nach Angaben des Energieversorgers Westnetz gibt es in Nordrhein-Westfalen aufgrund des Sturms Störungen und Stromausfälle. Etwa 120 000 Menschen seien davon betroffen. Grund seien auf Freileitungen gestürzte Bäume. Reparaturtrupps seien unterwegs. "Wir versuchen rauszugehen", sagte ein Sprecher. In vielen Fällen sei es jedoch zunächst nicht möglich gewesen, die Unglücksstellen zu erreichen, da die Sicherheit der Beschäftigten nicht gewährleistet gewesen sei. Bis zum Donnerstagabend sollen aber alle Schäden behoben werden.

In vielen Regionen in NRW fiel am Donnerstag die Schule aus. In Düsseldorf und Essen war der Unterricht am Morgen zunächst begonnen worden, dort forderte die Stadtverwaltung am Vormittag die Eltern allerdings auf, ihre Kinder abzuholen. In Ense-Lüttringen im Kreis Soest evakuierten Einsatzkräfte einen Kindergarten, nachdem der Orkan Teile des Dachs eines nahen Schulgebäudes abgedeckt hatte. Der Polizei zufolge bestand die Gefahr, dass die Trümmer die Kita beschädigen könnten.

Auch in Teilen Oberfrankens und im Oberharz in Niedersachsen fiel der Unterricht aus, unter anderem in den Städten Braunlage und Clausthal-Zellerfeld. In Brandenburg schlossen aus Sicherheitsgründen mehrere Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit. In mehreren Bundesländern schlossen einige Zoos für Besucher, die Tiere wurden nach drinnen gebracht. In Köln wurde die Umgebung des Kölner Doms abgesperrt: "Vorsicht, Steinschlag", warnte ein Schild.

Auswirkungen des Unwetters im Ausland

Extrem stürmisch ist es derzeit in zahlreichen europäischen Ländern. In Belgien ist eine Autofahrerin von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Sie war in einem Wald südöstlich von Brüssel unterwegs. In der süditalienischen Stadt Crotone starb ein Mann, der auf sein Hausdach geklettert war, um die Sturmschäden zu begutachten. In Norditalien waren unter anderem im Aostatal zahlreiche Skipisten wegen des starken Windes geschlossen. In Sizilien, bei Neapel und auf Sardinien war der Fährverkehr stark eingeschränkt.

Komplett eingestellt werden musste der Flugverkehr auf dem niederländischen Flughafen Amsterdam-Schiphol. Es ist der drittgrößte Airport in Europa und ein wichtiges Drehkreuz im Luftverkehr, besonders für Verbindungen nach Nordamerika.