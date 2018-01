5. Januar 2018, 09:03 Uhr Unglück Heißluftballon mit Touristen in Ägypten abgestürzt









Die fehlgeschlagene Landung sei durch starken Wind verursacht worden. Ein Urlauber ist tot, 15 weitere sollen verletzt worden sein.

In Ägypten ist nahe der Stadt Luxor ein Heißluftballon abgestürzt. Dabei wurde ein 34 Jahre alter Tourist aus Südafrika getötet. 15 Menschen seien verletzt worden, teilte das Krankenhaus mit. Bei den meisten Verletzten handelt es sich ebenfalls um Urlauber, unter anderem aus Frankreich, Argentinien und Australien. Auch der Pilot sei verletzt worden.

Der Ballon war Sicherheitskreisen zufolge am Morgen mit 20 Touristen an Bord zu einem Flug über die archäologischen Stätten in Luxor im Süden Ägyptens gestartet. Dabei sei er von starkem Wind abgetrieben worden. Westlich von Luxor verlor der Pilot demnach in einer Höhe von etwa 450 Metern die Kontrolle über den Ballon und musste in der Wüste notlanden. Dabei prallte er auf den Boden.

Mehreren anderen Ballons sei die Notlandung geglückt, berichteten die Sicherheitskreise weiter. Aus der Firma, die die Fahrt in dem Heißluftballon angeboten hatte, hieß es, der Pilot habe bei der Landung Schlimmeres verhindert.

Über dem antiken Luxor ist es bereits mehrere Male zu Heißluftballonunfällen gekommen. 2013 wurden 19 ausländische Touristen getötet, als ihr Ballon in Brand geriet. Nach einer Bruchlandung, bei der 22 chinesische Touristen verletzt wurden, stoppte Ägypten vorübergehend Ballonfahrten. Seit dieser Zeit werden Fahrten mit Kameras überwacht. Ballons dürfen nicht höher als 2000 Meter fliegen.