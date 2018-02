11. Februar 2018, 15:00 Uhr Unglück Flugzeug mit 71 Passagieren in Russland abgestürzt









Ein Flugzeug mit 71 Menschen an Bord ist nahe Moskau abgestürzt, es soll keine Überlebende geben.

Die Unglücksursache ist unklar, berichtet wird aber von einem Zusammenprall mit einem Helikopter.

In Russland ist ein Flugzeug offenbar kurz nach dem Start abgestürzt. Es befand sich auf dem Weg von Moskau nach Orsk im Ural nahe der Grenze zu Kasachstan, als es vom Radar verschwand. An Bord sollen 71 Menschen gewesen sein, 65 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder.

"Das Wrack wurde gefunden, es gab keine Überlebenden", zitiert die russische Nachrichtenagentur Tass einen Offiziellen. Wenig später sagte ein Vertreter des russischen Rettungsdienstes der Nachrichtenagentur Interfax ebenfalls, dass die Menschen an Bord des abgestürzten Flugzeuges "keine Chancen" hatten, zu überleben. Interfax meldete zudem, dass die Wrackteile des Flugzeugs über eine Länge von einem Kilometer am Absturzort in der Region Moskau verteilt gewesen seien. Der viele Schnee würde die Bergungsarbeiten zusätzlich erschweren.

Die Ursache für den Absturz ist unklar. Interfax zufolge zieht das russische Verkehrsministerium unter anderem einen Pilotenfehler oder schlechte Wetterbedingungen in Betracht. Lokale Medien berichten hingegen, die Maschine sei mit einem Helikopter der russischen Post zusammengestoßen. Das wurde von dem Postunternehmen umgehend dementiert.

Bei dem Flugzeug handelt sich um einen Regionaljet vom Typ An-148 der Inlandsfluggesellschaft Saratow Airlines. Die Fluggesellschaft hat sich bisher nicht zum Unglück geäußert.