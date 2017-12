9. Dezember 2017, 23:03 Uhr U-Boot-Unglück vor Argentinien Deutsche Firmen sollen bei Batterie-Austausch geschlampt haben









Nach dem Untergang des argentinischen U-Bootes San Juan geraten zwei deutsche Firmen in Verdacht.

geraten zwei deutsche Firmen in Verdacht. Einem Medienbericht zufolge sollen sie bei einem Wartungsauftrag für das U-Boot bestochen und zudem mangelhaft gearbeitet haben.

Für die 44 Seeleute an Bord der San Juan gibt es keine Hoffnung mehr. Bereits vor einigen Tagen hatte Argentiniens Verteidigungsminister Oscar Aguad erstmals offiziell vom Tod der Besatzung gesprochen. Bislang hatte die Marine diesen Begriff vermieden und immer betont, die Suche nach Überlebenden sei eingestellt worden.

Das U-Boot war am 15. November spurlos verschwunden. Es war im Südatlantik am Rande der Wirtschaftszone Argentiniens gegen illegale Fischerei im Einsatz, als das Unglück passierte. Es wird davon ausgegangen, dass es an Bord eine Explosion gab, womöglich wegen eines Kurzschlusses.

Aguad deutete vergangenen Montag bereits an, dass es in Zusammenhang mit Modernisierungsarbeiten an dem U-Boot möglicherweise einen Korruptionsfall gebe. Jetzt deutet sich an: Der Verdacht richtet sich gegen zwei deutsche Firmen. Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks sollen die beiden Unternehmen Ferrostaal und EnerSys-Hawker vor Jahren Schmiergeld gezahlt haben, um den lukrativen Auftrag zum Austausch der Batterien des U-Bootes zu bekommen.

Doch das ist nicht der einzige Vorwurf: Bei den Arbeiten, die in den Jahren 2007 bis 2011 stattfanden, sollen auch minderwertige Ersatzteile verbaut worden sein. Es sind genau jene Teile, die die Katastrophe im November ausgelöst haben könnten. Denn der Kommandant der San Juan meldete per Funk einen Schwelbrand im Bereich der Bug-Batterien.

Der Auftrag hatte seinerzeit ein Volumen von 5,1 Millionen Euro. Fast 1000 Batteriezellen wurden ausgetauscht. Bereits 2010 gab es den Verdacht, dass es dabei nicht mit rechten Dingen zugegangen war. Es wurde Anzeige erstattet, doch die Vorwürfe von den Behörden nicht weiterverfolgt - möglicherweise, weil Ermittler bestochen worden waren. "Alle Verdachtsmomente lassen annehmen, dass hier Korruption vorlag", mit diesen Worten zitiert der BR den Verteidigungsminister.

Ein Sprecher der Firma Ferrostaal hat jede Verantwortung zurückgewiesen. Die Firma EnerSys-Hawker, die die Batterien geliefert hatte, hat sich bisher nicht geäußert.

Um weitere Beweise zu sichern, müsste U-Boot-Wrack gefunden werden. Experten aus 13 Ländern suchen danach. Dabei sind Flugzeuge, Schiffe, ein Mini-U-Boot der US Navy und ein russicher Unterwasserroboter im Einsatz.