24. April 2018, 11:55 Uhr Kanada Was wir über den Anschlag in Toronto wissen - und was nicht

In der kanadischen Großstadt Toronto hat ein Mann am Montagmittag (Ortszeit) mit einem Lieferwagen Fußgänger überfahren.

Dabei hat er mindestens zehn Menschen getötet und 15 weitere verletzt.

Die Polizei hat den mutmaßlichen Fahrer festgenommen. Für einen Terrorakt gibt es bisher keine Hinweise.

Ein weißer Lieferwagen ist auf einer Länge von 2,2 Kilometern über Gehsteige in der Innenstadt von Toronto gefahren. Er hat mindestens zehn Menschen getötet, Dutzende weitere wurden verletzt. In der Geschichte Kanadas ist dies der Angriff mit den bislang meisten Toten.

Die Tat:

Gegen 13:30 Uhr Ortszeit waren viele Menschen auf der Yonge Street im Stadtteil North York unterwegs, sie genossen die Sonne und den ersten warmen Tag nach einem langen Winter. Mit bis zu 70 km/h fuhr der Lieferwagen absichtlich auf die Passanten zu. Nach etwa 25 Minuten Fahrt kam er zum Stehen. Der Fahrer stieg aus und zielte auf einen Polizisten. Er hielt einen Gegenstand in seinen Händen, der eine Waffe sein könnte - unklar ist, ob es wirklich eine Waffe war.

Videos in sozialen Netzwerken zeigen, wie der Täter den Gegenstand kurze Zeit später fallen lässt und von einem Polizisten überwältigt und festgenommen wird.

Auf den Videos ist deutlich der Dialog zwischen beiden zu hören. Der Polizist ruft: "Get down!", worauf der Verdächtige antwortet: "Kill me!". Darauf der Polizist: "No, get down!" Als der Verdächtigte behauptet, er habe eine Waffe in seiner Tasche, antwortet der Beamte, das sei ihm egal. Wieder fordert er den Verdächtigen auf, sich hinzulegen, wieder antwortet der, der Polizist solle ihm in den Kopf schießen. Daraufhin geht der Beamte auf den Verdächtigen zu, der dann fallenlässt, was er in seiner Hand hielt, und beide Hände über den Kopf hebt. Der Polizeichef von Toronto, Mark Saunders, lobte in der Tageszeitung The Globe and Mail die Arbeit des Beamten.

Der Täter:

Die Polizei hat den 25-jährigen Alek M. als mutmaßlichen Täter identifiziert. Er stammt aus Richmond Hill, etwa 15 Kilometer vom Tatort in Toronto entfernt, und studiert wohl am nahe gelegenen Seneca College. Dem Telegraph zufolge hat er mehrere Apps entwickelt, darunter eine, die beim Finden von Parkplätzen in Toronto hilft. M. ist vor seiner Tat nie polizeilich aufgefallen.

Das Motiv:

Warum M. sein Auto in die Menschen fuhr, ist bislang nicht bekannt. Auch nicht, warum er diesen Ort als Ziel wählte. Nach Angaben des kanadischen Ministers für öffentliche Sicherheit gibt es keinen Hinweis auf eine Terrortat. Ralph Goodale sagte am Montagabend, der Vorfall sei nach dem, was die Polizei wisse, "keine Angelegenheit der nationalen Sicherheit". Dennoch werde weiter in alle Richtungen ermittelt, der Fall werde weiter als Mordfall auf lokaler Ebene behandelt. Die kanadische Bundespolizei stehe aber der lokalen Polizei zur Seite.

NBC news beruft sich auf kanadische Ermittlerkreise, denen zufolge M. psychisch krank sei. Er soll sich an einer Online-Diskussion beteiligt haben, in der es um Elliot Rodger ging, der 2014 in Kalifornien sechs Menschen bei einem Amoklauf tötete.

Die Opfer:

Zehn Menschen sind bislang bei dem Anschlag ums Leben gekommen. Der Polizei zufolge wurden 15 weitere in Krankenhäuser eingeliefert. Noch nicht bekannt ist, wie schwer die weiteren Opfer verletzt sind. Lokale Medien berichten, es könnten noch einige Verletzte in Lebensgefahr schweben.