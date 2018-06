12. Juni 2018, 10:53 Uhr Tödlicher Messerangriff in Viersen Verdacht nicht erhärtet: Polizei lässt Mann wieder frei

Nach dem gewaltsamen Tod einer 15-Jährigen in Viersen ist ein 25-jähriger Tatverdächtiger wieder frei.

Er war bei einer Polizeikontrolle zunächst geflüchtet und hatte sich am Montagabend gestellt.

Das Mädchen war am Montagmittag in einem Park niedergestochen worden. Der Täter floh. Das Opfer starb später im Krankenhaus.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 15-Jährigen in Viersen ist ein 25-jähriger Tatverdächtiger wieder frei. Der Tatverdacht habe sich nicht erhärtet, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur: "Der hatte aus einem völlig anderen Grund Angst vor der Kontrolle und ist deswegen laufen gegangen." Der Mann hatte sich nach seiner Flucht bei einer Kontrolle am Montagabend der Polizei gestellt. Weitere Details gab die Polizei vorerst nicht bekannt.

Das Mädchen war am helllichten Tag in einem Park niedergestochen worden. Sie wurde durch die Messerstiche am Montagmittag schwer verletzt und starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Der Täter war geflüchtet. Die Eltern des getöteten Mädchens legten am Montagabend Gedenkkerzen in dem Stadtpark in der 75 000-Einwohner-Stadt nieder.

In welchem Verhältnis Täter und Opfer standen und ob sie sich überhaupt kannten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. "Wir ermitteln in alle Richtungen und auf Hochtouren", sagte eine Sprecherin. Medienberichten zufolge ist auch eine Beziehungstat möglich. Am Vormittag wollen die Ermittler weitere Details bekannt geben.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zeigte sich bestürzt über den Angriff am helllichten Tag: "Es ist erschreckend, was heute Mittag in Viersen passiert ist", sagte er. "Dass eine junge Frau in einem öffentlichen Park tödlich verletzt wurde, macht mich tief betroffen."

In den vergangenen Monaten sind in Deutschland mehrere jugendliche Mädchen nach Gewaltverbrechen gestorben. So war erst am Wochenende der Tatverdächtige im Fall der getöteten 14-jährigen Susanna, Ali B., im Irak festgenommen worden. Bundesweit Aufmerksamkeit hatte im Dezember 2017 auch der Fall einer 15-Jährigen aus Kandel in Rheinland-Pfalz auf sich gezogen, die in einem Drogeriemarkt erstochen wurde.