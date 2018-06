28. Juni 2018, 16:19 Uhr Thailand Verzweifelte Suche nach verschollenem Fußballteam

Soldaten arbeiten an der Rettung der dreizehn Vermissten in einer Höhle bei Chiang Mai.

Zwölf Kinder und ihr Trainer sind seit Samstag in einer Höhle eingeschlossen. Nun strömen Spezialkräfte zu Hilfe, denn die Rettung ist schwieriger als gedacht - und die Zeit wird knapp.

Von Arne Perras , Singapur

Elitesoldaten der US-Armee, britische Höhlentaucher, aus allen Richtungen strömen die Spezialkräfte in den Norden von Thailand. Und doch ist ungewiss, wie diese Mission ausgehen wird. Die Welt nimmt Anteil am Schicksal der zwölf thailändischen Jungs und ihrem Trainer, die irgendwo im Innern der Höhle Tham Lung im Grenzgebiet zu Laos und Myanmar eingeschlossen sind. Seit Samstag werden die jungen Fußballer dort vermisst, offenbar hatten sie die Gefahr des Regens unterschätzt.

Anfang der Woche herrschte noch große Zuversicht, dass man sie schnell finden könne, doch die Taucher kamen nicht recht voran, zu viel Geröll und Strömung, zu wenig Sicht. Es ist extrem gefährlich, in diesen schlammigen Verhältnissen. Selbst Profis, die für nichts anderes ausgebildet wurden, stoßen dort an ihre Grenzen. Und so wächst das Bangen, weil die Zeit immer knapper wird. Sieben Tage. Das können sie schon überleben, sagen die Fachleute - solange sie trinken können. Die jüngsten sind elf Jahre alt, der Coach ist 24. Ohne Essen könnten sie eine Weile durchhalten, vermuten die Experten, aber wenn die Eingeschlossenen völlig durchnässt sind oder verletzt, sieht das schon anders aus.

Nicht, dass es furchtbar kalt da drinnen wäre, 20 bis 25 Grad, aber es gibt einige Bereiche, in denen die Luftzufuhr sehr schlecht sein könnte. All diese Faktoren können lebensgefährlich sein für die Eingeschlossenen, von denen man nicht einmal weiß, wo sie ungefähr sind. Wasser versperrt den Weg. Pumpen laufen auf Hochtouren, aber dennoch steigt der Pegel. Weil es regnet, jetzt noch schlimmer als in den vergangenen Tagen. "Mein Kind, ich bin hier, um dich zu holen", ruft eine Mutter vor den Fernsehkameras verzweifelt in die Höhle hinein. Alle beten jetzt. Doch es regnet immer weiter.