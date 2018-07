8. Juli 2018, 07:14 Uhr Thailand Rettungsaktion für eingeschlossenes Fußballteam gestartet

Die Rettungsaktion für die zwölf in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen Jungen und ihren Fußballtrainer hat begonnen.

Jeder Junge soll von zwei Tauchern nach draußen begleitet werden.

Experten schätzen, dass sich der Einsatz bis zum späteren Abend hinziehen wird.

Seit über zwei Wochen sind die zwölf Jungen und ihr Trainer in einer Höhle in Thailand eingeschlossen. Nun haben die Helfer am Sonntagmorgen ihre Rettungsaktion gestartet. "Ich kann bestätigen, dass wir heute für den Einsatz bereit sind", sagte der Provinz-Gouverneur Narongsak Osotthanakorn, der die Aktion leitet. "Das Wetter ist gut. Der Wasserstand ist gut. Die Taucher sind bereit. Die Jungen sind körperlich, seelisch und psychisch bereit, herauszukommen."

Die Behörden hatten zuvor mehrere Möglichkeiten ausgelotet, wie die Eingeschlossenen am besten aus der Höhle befreit werden könnten. Die Versuche, die Gruppe mit dutzenden Probebohrungen zu erreichen, blieben allerdings erfolglos. Nun sollen die Jungen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren und ihr 25 Jahre alter Trainer, jeweils von zwei Tauchern begleitet, aus der Höhle hinaus tauchen. Die Experten erwarten, dass der Einsatz bis zum späten Abend dauern wird.

Sauerstoffmangel und schlechte Wetteraussichten erhöhten den Druck auf die Retter

Am Freitag war ein ehemaliger Marinetaucher bei dem Versuch gestorben, eine Sauerstoffleitung zu den eingeschlossenen Fußballern zu installieren. Sauerstoffmangel und schlechte Wetteraussichten erhöhten zudem den Druck auf die Retter. An dem Aufenthaltsort der Gruppe war der Sauerstoffgehalt in der Luft von 21 Prozent auf 15 Prozent gesunken. Der Gruppe scheint es dennoch den Umständen entsprechend gut zu gehen. In einer Videobotschaft und einem Brief hatten sie sich an ihre Eltern und Freunde gewandt.

Die zwölf Jungen und ihr Fußballtrainer sind nach einer überraschenden Sturzflut seit 23. Juni in der Höhle in der Provinz Chiang Rai eingeschlossen. Sie sitzen an einer trockenen Stelle etwa vier Kilometer im Höhleninneren fest. Der Rückweg ist den Jugendlichen aufgrund des überfluteten Höhlentrakts versperrt. In den nächsten Tagen soll es wieder heftige Regenfälle geben.