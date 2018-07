9. Juli 2018, 12:48 Uhr Thailand Fünfter Junge soll aus Höhle gerettet sein

Ein weiterer Junge soll aus der thailändischen Höhle gerettet worden sein, damit wären fünf Mitglieder der Fußballmannschaft wieder in Freiheit.

Einsatzkräfte haben am Montag mit der Rettung der inzwischen noch sieben in der Höhle eingeschlossenen Jugendlichen und ihres Trainers begonnen.

Dieselben Taucher wie am Sonntag sollen weitere Mitglieder des Teams an die Oberfläche bringen.

Den Tags zuvor geretteten vier Jugendlichen soll es relativ gut gehen, sie werden in einem Krankenhaus behandelt, ihre Familien warten noch auf ein Wiedersehen.

Ein fünfter Junge wurde am Montag aus der thailändischen Höhle gerettet. Dies berichten CNN und der Guardian unabhängig voneinander. Ein Rettungsfahrzeug verließ den Ort des Geschehens mit Blaulicht.

Am Montagmorgen hatte der neue Einsatz zur Rettung der zu dem Zeitpunkt noch acht in der Höhle eingeschlossenen Jugendlichen und ihres Trainers begonnen. Dies bestätigten die Behörden. Ein Sprecher widersprach Spekulationen, dass starker Monsunregen in der Nacht von Sonntag auf Montag die Lage in der Höhle verschlechtert hätte. Allerdings soll es weiter regnen. Thailands Wetterbehörden sagten für diesen Montag eine 60-prozentige Regenwahrscheinlichkeit mit Gewittern voraus.

Das Fußballteam war wegen starker Niederschläge in eine dramatische Situation geraten. Die Jungen im Alter zwischen elf und 16 Jahren sowie ihr 25-jähriger Fußballtrainer waren nach einem Trainingsspiel am 23. Juni bei einer Erkundungstour in der Höhle von plötzlichem Starkregen überrascht worden. Nach neun Tagen waren sie gefunden worden, am gestrigen Sonntag wurden die ersten vier aus der Höhle gebracht.

Die Behörden möchten nun auf dieselben Taucher wie am Vortag setzen, sagte der thailändische Innenminister Anupong Paojinda. Diese würden die Bedingungen in der Höhle kennen und wüssten, was zu tun sei. 13 Höhlenspezialisten aus dem Ausland und Dutzende weitere Rettungstaucher sind deshalb nun wieder im Einsatz. Das Wichtigste: ein ausgetüftelter Plan, in dem jeder Schritt bis ins kleinste Detail vorbereitet ist, denn schon eine geringe Nachlässigkeit kann in den finsteren Tunneln über Leben und Tod entscheiden.

Die Rettungsaktion in der weit verzweigten und wenig erforschten Tham-Luang-Höhle im Norden des Landes gilt als äußerst gefährlich: Ein Profitaucher kam bereits ums Leben. Selbst die professionellen Retter benötigten fünf bis sechs Stunden, um vom Zufluchtsort der Jungen aus durch teils extrem enge Gänge zum Ausgang zu gelangen, vorbei an scharfkantigen Felsen und durch überflutete Passagen.

Ein an der Rettung beteiligter Däne berichtete, die vier bereits geretteten Jungen hätten vor ihrem Tauchgang Medikamente bekommen. "Die Jungs standen unter Beruhigungsmitteln, damit sie nicht in Panik gerieten", sagte der dänische Taucher Ivan Karadzic dem Dänischen Rundfunk. "Sie waren nicht total betäubt, aber sie reagierten nicht mehr richtig." Karadzic war an der Rettungsaktion am Sonntag beteiligt und half etwa auf halbem Weg in der überschwemmten Höhle dabei, Druckluftflaschen auszuwechseln.

"Wir hatten uns alle möglichen Katastrophenszenarien ausgemalt - Ausrüstung, die kaputt geht, und Kinder, die in Panik geraten, ertrinken und wiederbelebt werden müssen", erzählte er der Nachrichtenagentur Ritzau. "Wir waren darauf vorbereitet, doch nichts ist passiert. Alle waren auf ihren Posten und taten genau, was sie sollten."

Die Jungen hätten Taucheranzüge und Masken getragen. "Sie sahen etwas verängstigt aus, aber sie waren nicht in Panik. Sie lächelten und sagten Danke", berichtete der Taucher. Die Rettungsaktion laufe weiter, er selbst müsse jetzt erst einmal seine Kräfte sammeln und werde voraussichtlich am Dienstag wieder eingesetzt. Er hoffe, die gesamte Rettung könne am Dienstag abgeschlossen werden.

Über die vier am Sonntag geretteten Minderjährigen sagte der Innenminister, sie seien stark und sicher, müssten sich aber weiteren medizinischen Checks unterziehen. Sie werden derzeit in einem Krankenhaus in der Stadt Chiang Rai behandelt. Der achte Stock der Klinik, wo die Jungen die erste Nacht nach ihrer Rettung verbrachten, ist von der Polizei abgesperrt.

Die Familien warten noch auf ein erstes Wiedersehen. Wie der Sender Thai PBS berichtete, informierten die Behörden die Familien, sich für einen Besuch im Krankenhaus bereitzuhalten.