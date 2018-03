21. März 2018, 14:38 Uhr Texas Mutmaßlicher Bombenattentäter von Austin sprengt sich selbst in die Luft

Der mutmaßliche Paketbomber von Austin ist tot. Der Polizei zufolge hat sich der Mann selbst getötet, bevor er festgenommen werden konnte.

Der 24-Jährige wird für eine Serie von Paketbombenanschlägen verantwortlich gemacht, bei der in den vergangenen Wochen zwei Menschen ums Leben kamen.

Die Polizei warnt jetzt davor, dass noch Pakete mit Sprengsätzen im Umlauf sein könnten.

Der mutmaßliche Bombenleger von Austin hat sich bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in die Luft gesprengt. Er wird für eine Serie von Explosionen verantwortlich gemacht, bei denen in Texas seit Anfang März zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden waren. Brian Manley, Polizeichef in Austin, bestätigte den Tod eines Mannes. Er warnte zugleich vor weiteren Sprengsätzen, die noch im Umlauf sein könnten. Außerdem könne der Mann Komplizen gehabt haben.

Bei dem Einsatz seien Schüsse gefallen, zudem habe der Verdächtige einen Sprengsatz gezündet, der das Auto, in dem er saß, zerstörte. Ein Polizist sei verletzt worden. Auch der Lokalsender KXAN und die Lokalzeitung Statesman berichteten über den Vorfall. Inzwischen ist der Tote identifiziert. Es handelt sich um einen 24-Jährigen.

Die Serie von Bombenexplosionen in und um die texanische Hauptstadt Austin hatte seit Anfang März die Polizei beschäftigt. Zwei Menschen waren durch Paketbomben getötet, mehrere weitere verletzt worden.

Ermittler hätten den Verdächtigen anhand von Videos von Überwachungskameras ausgemacht, die ihn am Sonntag bei der Aufgabe zweier Pakete in einem Geschäft des Paketzustellers FedEx in Austin zeigten.

Insgesamt soll der jetzt Getötete für sechs Explosionen verantwortlich sein. Drei Paketbomben gingen in Austin selbst hoch. Eine weiteres Paket wurde in einer Filiale des Zulieferunternehmens FedEx in der Kleinstadt Schertz knapp 100 Kilometer südwestlich von Austin gezündet. Am Dienstagabend wurde in der Nähe von Austin eine weitere Explosion gemeldet - diesmal in einem Second-Hand-Laden, dessen Erlöse wohltätigen Zwecke zugutekommen. Nach ersten Erkenntnissen gab es nur Leichtverletzte. Bei FedEx in der Nähe des Flughafens von Austin wurde derweil noch ein weiteres Paket entdeckt, das einen Sprengsatz enthielt. Es konnte dem FBI zufolge rechtzeitig unschädlich gemacht werden.

Nach den ersten Bombenexplosionen waren die Ermittler von einem rassistischen Motiv ausgegangen, weil die Opfer Afroamerikaner oder hispanischer Abstammung waren. Später relativierten sie ihre Aussagen in diesem Punkt. Eine der Taten passte nicht in das zuvor erkennbare Muster, weil das Paket nicht an eine bestimmte Person adressiert war und die Bombe jeden hätte treffen können.