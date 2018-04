8. April 2018, 16:32 Uhr Terrorismus Polizei verhindert Anschläge auf Berliner Halbmarathon

Die Beamten nahmen in der Hauptstadt sechs Männer fest, die Messerangriffe geplant haben sollen. Der Hauptverdächtige soll dem Umfeld von Anis Amri angehören.

Die Berliner Polizei hat sechs Männer festgenommen, die beim Berliner Halbmarathon am Sonntag Messerangriffe auf Teilnehmer und Passanten planten. Es habe gemeinsame Durchsuchungen des Staatsschutzes und der Berliner Generalstaatsanwaltschaft gegeben. Wie die Welt schreibt, gehöre der Hauptverdächtige zum privaten Umfeld von Anis Amri, dem Attentäter des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin 2016. Der Mann habe geplant, Zuschauer und Teilnehmer des Laufs mit zwei extra scharf geschliffenen Messern zu töten. In der Wohnung eines seiner mutmaßlichen Komplizen hätten Sprengstoff-Hunde angeschlagen.

Der Nachrichtenagentur AFP zufolge ist eine gemeinsame Mitteilung mit weiteren Details zu der Festnahme angekündigt. Laut Welt soll keine konkrete Gefahr bestanden haben, weil der Hauptverdächtige unter Beobachtung der Sicherheitskräfte gestanden habe. An dem Halbmarathon nahmen am Sonntag nach Angaben der Organisatoren rund 36 000 Sportler teil.

Nach dem tödlichen Zwischenfall in Münster hatte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Samstag angekündigt, dass die Polizei noch einmal die schon "extrem hohen Sicherheitsvorkehrungen" für den Halbmarathon am Sonntag überprüfen werde. Der Polizei zufolge bestand keine konkrete Gefährdung. Sie wollte mit 630 Beamten im Einsatz sein, um die Strecke abzusperren und zu sichern. Der Halbmarathon ging nach dann auch ohne außergewöhnliche Vorfälle zu Ende. "Wir haben ein ganz normales Rennen durchgeführt", sagte ein Sprecher des Veranstalters.