1. November 2017, 00:36 Uhr Terroranschlag in New York "Ein besonders feiger Akt des Terrorismus"

Bei dem Terrorakt in New York wurden mindestens acht Menschen getötet.









Ein 29-Jähriger rast mit einem Kleinlaster auf einen Radweg in Manhattan, acht Menschen werden getötet. Die Polizei kann ihn lebend fassen. Er soll als "einsamer Wolf" gehandelt haben.

Von Claus Hulverscheidt , New York

Der Radweg entlang der West Street ist bei New Yorkern wie Touristen gleichermaßen beliebt. Er führt von der Südspitze Manhattans entlang des majestätischen Hudson Rivers gen Norden - wohin der Radfahrer oder der Inliner-Skater auch schaut, ihm eröffnen sich atemberaubende Blicke auf den Fluss, auf das One World Trade Center, das Empire State Building und die vielen anderen Wahrzeichen der Stadt. An diesem Dienstagnachmittag jedoch, einem strahlend schönen, warmen Herbsttag, verwandelt sich der Weg mit seinen herrlichen Ausblicken in ein Betonband des Todes.

Es ist kurz nach 15 Uhr Ortszeit, als ein weißer Kleinlaster auf der Höhe der Houston Street auf den Radweg einbiegt und in Richtung Süden beschleunigt. Die Radler und Fußgänger, die auf dem daneben liegenden Gehsteig unterwegs sind, haben keine Chance auszuweichen: Nur Sekunden später sind sechs Menschen tot, zwei weitere werden kurz darauf im Krankenhaus sterben.

Elf Passanten liegen schwer verletzt zwischen ihren verbogenen Rädern auf dem Boden, andere laufen weinend, schreiend oder orientierungslos umher. Was der 29-jährige Fahrer des Wagens getan hat, sagt Bürgermeister Bill de Blasio wenig später bei einer ersten Pressekonferenz, "ist ein besonders feiger Akt des Terrorismus, ein Anschlag auf unschuldige Menschen".

Gut einen Kilometer rast der Attentäter den Radweg entlang, dann kracht er auf der Höhe der Chambers Street in einen kleinen Schulbus. Zwei Erwachsene und zwei Kinder, die in dem Gefährt sitzen, werden leicht verletzt. Es hätte womöglich noch schlimmer kommen können, denn die Schüler in der unmittelbar daneben gelegenen Stuyvesant High School haben gerade Unterrichtsschluss.

Nach der Kollision springt der Fahrer, der 29 Jahre alte Sayfullo Saipov, aus dem Kleinlaster, einem Leihwagen der Baumarktkette Home Depot, und läuft auf der West Street umher. Auf Augenzeugen-Videos ist zu sehen, wie er mit etwas herumfuchtelt, später wird sich herausstellen, dass er eine Paintball- und eine Luftpistole bei sich trug. Dann trifft ihn eine Kugel, abgefeuert von einem Polizisten, der in der Nähe unterwegs war. Der Mann bricht zusammen und wird ins Krankenhaus abtransportiert. Augenzeugen wollen gehört haben, dass er "Allahu Akbar" gerufen hat, arabisch für "Gott ist groß".

Wie schwer der Täter verletzt ist und ob er schon ausgesagt hat, will Polizeichef James O'Neill bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Bürgermeister de Blasio und New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo am späten Nachmittag nicht sagen. Auch über seine Nationalität, die Frage, was ihn motiviert haben könnte, oder ob er in New York wohnte, schweigen sich die Behörden zunächst aus.

Nur so viel scheint sicher: Es war, wie im Frühjahr am Times Square, oder, noch viel schlimmer, vor ein paar Wochen in Las Vegas, offenbar die Tat eines einzelnen, eines "einsamen Wolfs", wie Cuomo sagt. Es gebe keinerlei Hinweise, dass noch weitere Terroristen in der Stadt unterwegs seien. Auch die große Halloween-Parade, zu der am Abend keine zehn Minuten vom Anschlagsort entfernt, Zehntausende Besucher erwartet wurden, sollte wie geplant stattfinden.

"Es ist ein sehr schmerzhafter Tag für New York", sagt de Blasio und erinnert daran, dass der Radweg nicht weit entfernt von dem Ort entfernt liegt, an dem die Stadt am 11. September 2001 ins Herz getroffen worden war. "Wir sind schon einmal geprüft worden", fährt der Bürgermeister mit brüchiger Stimme fort, um dann umso entschlossener zu betonen: "Aber von Gewalt werden wir uns niemals brechen lassen".

Ob es einen irgendwie gearteten Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen gibt, ob sich etwa der Fahrer des Kleinbusses wie die Attentäter des 11. September als Kämpfer Allahs begriff, ist in diesem Moment noch unklar. "Wachsam" sollten die New Yorker sein, erklärt der Bürgermeister, und "weitermachen".

Unmittelbar nach der Schreckenstat sperrt die Polizei das ganze Gebiet großräumig ab. Nur der weiße Kleinlaster steht mit seiner völlig zerstörten Frontpartie noch mitten auf der Kreuzung. Die Toten "waren Menschen, die heute Morgen das Haus verlassen haben, um Zeit im wunderschönen New Yorker Westen zu verbringen. Heute Abend werden sie nicht nach Hause zurückkehren", sagt Gouverneur Cuomo. "Das führt uns wieder einmal vor Augen, wie wertvoll das Leben ist."