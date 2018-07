5. Juli 2018, 18:53 Uhr Suchbild Wo ist Gerst?

Von Martin Zips

"Schieß dich auf den Mond, dann ist er nicht mehr unbewohnt" - dieser Satz aus der hochphilosophischen TV-Serie "Die Zwei" mit Tony Curtis und Roger Moore hallt lange nach. Schließlich bringt er den menschlichen Drang, immer nach den Sternen zu greifen, statt sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, gut auf den Punkt. Nach den Sternen greift gerade der (klar, deutsche) Raumfahrer Alexander Gerst auf der Internationalen Raumstation ISS, die auf dem Foto gut zu sehen ist.

Okay, man muss schon etwas genauer hinschauen, um die ISS ganz unten im Bild zu erkennen, der Mensch ist eben doch nur ein Staubkorn im Universum. Gerst untersucht derzeit den Einfluss der Schwerelosigkeit auf die Darmflora brauner Mäuse, simuliert einen Gesteinsflug durch Magnetfelder des Universums und repariert eine Luftschleuse. Alles im Dienste der Menschheit, begleitet von der "nackerten Kugel", wie die Wurstverarbeiterin Anni den Mond im gleichnamigen, ebenfalls hochphilosophischen Kinofilm nannte.

Und was ist derzeit so auf der Erde los? Nun, der ehemalige Astronaut Buzz Aldrin, 88, hat zwei seiner Kinder wegen finanziellen Fehlverhaltens verklagt. Donald Trump wünscht sich eine US-Weltraumarmee, und neben Israel möchte bald auch ein Telekommunikationskonzern zum Mond starten: um dort das erste extraterrestrische Handynetz zu errichten. Die Welt, sie schießt sich halt so gern auf den Mond.