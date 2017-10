6. Oktober 2017, 12:11 Uhr Sturmtief "Xavier" Gesperrte Strecken, übernächtigte Reisende

Wegen des Sturmtiefs Xavier warten Bahnreisende am Bahnhof Wilhelmshöhe in Kassel vor der Information.









Feedback

Der Zugverkehr läuft nach Sturmtief Xavier nur schleppend wieder an.

nur schleppend wieder an. Frühestens am Freitagmittag kann die Bahn nach eigenen Angaben eine Prognose abgeben, wann die Störungen behoben sein werden.

Endstation: Kassel-Wilhelmshöhe. So lautete für mehr als 1000 Reisende am Donnerstagabend die Ansage. Statt im eigenen, warmen Bett mussten sie im Bahnhof übernachten, in drei Hotelzügen, die die Bahn dort bereitgestellt hatte.

Sturmtief Xavier hatte im Norden und Osten Deutschlands Oberleitungen beschädigt und die Gleise unpassierbar gemacht. Zahlreiche Verbindungen fielen aus. Der Sturm deckte Häuser ab, entwurzelte Bäume. Sieben Menschen kamen ums Leben. Inzwischen haben die Aufräumarbeiten begonnen - doch der Zugverkehr läuft nur schleppend wieder an.

In Kassel boten am Donnerstagabend Einheimische via Twitter den Gestrandeten einen Schlafplatz auf dem Sofa an. Für viele kam die Endstation überraschend: "Wir haben dort erst erfahren, dass der Zug hier endet. Es gab keine weiteren Durchsagen, keine Tipps, was wir tun sollten", zitiert die Hessische Niedersächsiche Allgemeine eine Reisende. Das am Bahnhof angrenzende InterCity-Hotel war schnell ausgebucht, die Taxen am Bahnhofsvorplatz fuhren nicht mehr in die Kasseler Innenstadt oder in die umliegenden Gemeinden, sondern nach Hannover oder München, berichtet die Zeitung. Kosten für die Fahrt nach Bayern: 1400 Euro.

Am Freitag läuft der Zugverkehr aus Kassel zwar teilweise wieder - aber noch immer fahren die Züge mit starker Verspätung und sind überfüllt. Auf anderen Strecken verkehren noch immer keine Züge: Zwischen Berlin und Hannover sowie zwischen Berlin und Hamburg steht der Verkehr still, teilte die Deutsche Bahn mit. Auch weitere Strecken von und nach Hannover, Bremen und Hamburg bleiben gesperrt. Außerdem ist der Nahverkehr in Norddeutschland noch stark von den Unwetterschäden betroffen.

Ein Sprecher der Bahn rät Reisenden deutschlandweit, sich mithilfe einer App über Ausfälle und Verspätungen am Freitag zu informieren. Die Bahntrassen würden derzeit mit Hubschraubern abgeflogen, um festzustellen, wo der Sturm Schäden angerichtet hat, sagte eine Sprecherin. Überall seien fahrbare Hebebühnen unterwegs, um heruntergerissene Oberleitungen wieder instandzusetzen. Frühestens am Freitagmittag könne die Bahn eine Prognose abgeben, wie es mit dem Zugverkehr weitergehe. Lediglich eine positive Nachricht, so die Sprecherin, könne sie schon jetzt vermelden: Es stünden derzeit allerdings keine Züge mit Fahrgästen auf offener Strecke.

Aktuelle Meldungen über Streckensperrungen finden Sie hier.