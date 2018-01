3. Januar 2018, 18:59 Uhr Sturm "Burglind" bringt Chaos









Mit Böen von etwa 120 Kilometern pro Stunde hat ein Sturmtief den Bahnverkehr in Teilen Deutschlands lahmgelegt, in Frankreich kam ein Mensch ums Leben.

Das Sturmtief Burglind hat am Mittwoch mit Böen von um die 120 Kilometer pro Stunde in großen Teilen Deutschlands zu Beeinträchtigungen geführt. Trotz einer Reihe von Verkehrsunfällen und beschädigten Gebäuden blieben die Folgen des ersten großen Sturms dieses Jahres weitgehend überschaubar. In Frankreich führte der Sturm unter dem Namen Eleanor hingegen zu einem Toten und 15 Verletzten, vier davon schwer.

Burglind zog vom Norden fast durch ganz Deutschland. Im Laufe des Tages schwächte sich der Sturm aber zunehmend ab, der Deutsche Wetterdienst hob seine für viele Regionen ausgegebenen Unwetterwarnungen zum großen Teil nach und nach auf. Mit 191 Kilometern pro Stunde wurden auf dem Hochgrat im Allgäu in 1720 Meter Höhe die stärksten Böen gemessen, in vielen niedrigeren Regionen wurden Böen von hundert bis 120 Kilometer pro Stunde gemessen.

‹ › Der Strum "Burglind" hinterließ in vielen europäischen Ländern seine Spuren: Bei der Antoniuskapelle in Horstmar, Nordrhein-Westfalen, schob er einen LKW von der Straße. Bild: Jens Keblat/dpa

‹ › In Porthcawl im südlichen Wales schlugen die Wellen besonders hoch. Bild: Toby Melville/Reuters

‹ › Und im 17. Arrondissement von Paris fiel ein ganzes Gerüst dem Sturm zum Opfer. Bild: Stephane de Sakutin/AFP Wird geladen ...

Im Bahnverkehr führten Schäden durch Burglind zu Beeinträchtigungen. Im Fernverkehr wurden ab Köln, Aachen, Kaiserslautern und Stuttgart Strecken gesperrt. Im Nahverkehr musste die Bahn einzelne Strecken in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sperren. Über die Dauer der Sperrungen konnte die Bahn zunächst keine Angaben machen.

In Nordrhein-Westfalen prallte am Mittwochmorgen ein Zug auf der Strecke zwischen Coesfeld und Dortmund im Bereich Lünen auf einen umgestürzten Baumstamm, wie die Bundespolizei mitteilte. Dabei entgleiste der Triebwagen und rutschte trotz Schnellbremsung etwa 120 Meter durch das Gleisbett. Von den rund 70 Fahrgästen wurde offenbar niemand verletzt.

Aktuelles Lexikon: Beaufort Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Stärke eines Sturmes, etwa die von Burglind, zu beschreiben. Häufig wird die Windgeschwindigkeit in Stundenkilometern angegeben. Die Einheit Beaufort (Bft) ist ausgefeilter: Sie berücksichtigt auch die Auswirkungen auf die Umwelt. Die Beaufort-Skala, benannt nach dem britischen Admiral Sir Francis Beaufort, reicht von 0 bis 12. Bei 0 Bft steigt Rauch senkrecht auf, es herrscht Windstille. 6 bezeichnet starken Wind, in dem dicke Äste schwanken, Regenschirme nur schwer zu halten sind und Telegrafenleitungen pfeifen. Ab 9 Bft spricht man von einem Sturm (Äste brechen von Bäumen), ab 12 von einem Orkan (schwere Verwüstungen). Sir Francis Beaufort hatte ursprünglich nach einer Möglichkeit gesucht, Windstärken auf See zu beschreiben. Im Januar 1806 notierte er in seinem Tagebuch: "Fortan werde ich die Stärke des Windes gemäß folgender Skala schätzen, denn nichts vermittelt eine unklarere Vorstellung von Wind und Wetter als die alten Ausdrücke mäßig und bewölkt, etc. etc." Beaufort war nicht der Erste, der Windstärken anhand ihrer Auswirkungen kategorisierte. Für eine Skala aus dem Jahr 1790 etwa werden Stürme anhand der Drehung von Windmühlenflügeln definiert. Eine "Brise" entsprach sechs bis neun Umdrehungen pro Minute. Tina Baier

In vielen Regionen waren Polizei und Feuerwehr im Dauereinsatz. In Nordrhein-Westfalen zählte die Polizei mehr als 1500 Einsätze und 128 witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Dabei seien drei Menschen schwer und sechs Menschen leicht verletzt worden, der gesamte Sachschaden dürfte in Nordrhein-Westfalen mehr als drei Millionen Euro betragen. Auch der Fährverkehr zu den Inseln Langeoog, Spiekeroog, Wangerooge und Helgoland wurde eingeschränkt.

Mit seinen orkanartigen Böen deckte Burglind auch Dächer ab. Im baden-württembergischen Kehl etwa wurde laut Polizei eine etwa tausend Quadratmeter große Dachfläche der Hafenverwaltung zerstört, der Sachschaden beträgt etwa 250 000 Euro.

Im rheinland-pfälzischen Sinzig-Bad Bodendorf hob eine Windhose ein Stalldach ab und schleuderte es auf eine Hauptstraße, wie die Polizei mitteilte. Dadurch seien etwa 14 geparkte Autos, eine Fotovoltaikanlage und mehrere angrenzende Häuser beschädigt worden.