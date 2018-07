16. Juli 2018, 18:54 Uhr Sterne-Restaurant "La Vie" Blumenbeet in der Wüste

Eines der besten Restaurants Deutschlands muss schließen. Der Gesellschafter des Drei-Sterne-Hauses spricht von "organisatorischer Neuausrichtung."

Deutschland verliert eines seiner besten Restaurants. Das Osnabrücker "La Vie", das vom Guide Michelin seit 2011 kontinuierlich mit drei Sternen bewertet wird und zu den führenden Restaurants Europas zählt, hat überraschend seine sofortige Schließung bekannt gegeben. Auch das zum La Vie gehörige Zweitrestaurant "Tasty Kitchen" hat am Wochenende seinen Betrieb eingestellt. Als Grund für die Schließung nannte der Gesellschafter des Restaurants eine "organisatorische Neuausrichtung"; die Georgsmarienhütte Holding GmbH, zu der auch die La Vie GmbH gehört, wolle ihren Fokus künftig auf die Stahlherstellung und -verarbeitung richten und sich nicht mehr in der Gastronomie engagieren, sagte eine Unternehmenssprecherin. Für die ungewöhnlich kurzfristige Schließung des berühmten Restaurants nannte sie "strategisch-unternehmerische" Gründe.

Auch für Thomas Bühner, den Geschäftsführer und Küchenchef des La Vie, kam das Aus überraschend. "Ich war an der Entscheidungsfindung nicht beteiligt und setze nur die Anweisung des Eigentümers um", sagte der Dreisternekoch der SZ. Für ihn habe lange nichts auf die Schließung hingedeutet, erst kürzlich habe man noch eine neue Telefonanlage angeschafft, sagte Bühner. Er war Mitte Juni über das Ende seines Restaurants in Kenntnis gesetzt worden, durfte seine 28 Mitarbeiter aber erst am vergangenen Wochenende informieren. Bühner dankte seinem Team für "herausragende Leistungen". Für eigene Zukunftspläne oder die seiner Mitarbeiter sei es zu früh, die Gespräche dazu liefen noch, im Moment seien alle geschockt.

Der Fall des "La Vie" ist auch ein Beispiel für den schweren Stand der defizitären Spitzengastronomie, die ohne Geldgeber wirtschaftlich kaum überleben kann. "Ein solches Restaurant als Solitär ist wie ein Blumenbeet in der Wüste, wenn man es nicht gießt, sind die Blumen schnell futsch", sagte Bühner. Deutschland hat etwa 300 Sternerestaurants, nur in Frankreich gibt es mehr. Trotzdem erfährt die Spitzenküche vergleichsweise wenig Unterstützung, etwa durch die Politik. Andere Länder wie Frankreich, Spanien, Dänemark oder Schweden rufen zum Beispiel Kampagnen ins Leben, um ihre besten Köche bekannter zu machen. In Deutschland leidet die Spitzengastronomie hingegen mancherorts unter Imageproblemen. Auch das "La Vie" war vor einigen Jahren Ziel einer Drohbriefkampagne gewesen, die Küchenchef Thomas Bühner öffentlich gemacht hatte.