2. Januar 2018, 15:50 Uhr Spenge in Nordrhein-Westfalen Kinder aus zweitem Stock gesprungen - weil Vater sie gedrängt haben soll









Die Polizei fand die schwer verletzten Kinder auf der Straße. Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Weil ihr Vater sie dazu gedrängt haben soll, sind zwei Kinder aus dem zweiten Stock eines Wohnhauses gesprungen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Neujahr in der Kleinstadt Spenge in Nordrhein-Westfalen. Die beiden sechs und neun Jahre alten Jungen wurden dabei schwer verletzt, befinden sich laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr.

Der 39-jährige Vater wurde festgenommen. Er soll seine Söhne dazu gedrängt haben, aus einem Fenster seiner Wohnung zu springen. Zeugen alarmierten die Polizei, die fand die Jungen auf der Straße. Der Vater war zur Tatzeit betrunken, wie die Polizei mitteilte. Zu den Vorwürfen hat er sich noch nicht geäußert. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.