Die Kanzlerkandidatur hatte der Außenminister bereits wegen der Familie sausen lassen, nun ist Sigmar Gabriel zum dritten Mal Vater geworden. Und wieder ist es ein Mädchen.

Es ist ein Mädchen, und zwar das dritte. Die Kleine heißt Thea - und hat offenbar eine Vorliebe für, je nach Sichtweise, sehr späte oder sehr frühe Auftritte. Jedenfalls ließ Sigmar Gabriel am Samstag via Facebook und Twitter wissen: "Heute um 3.41 wollte unsere Thea endlich die Welt kennen lernen. Wir sind ganz glücklich". Dazu postete der Außenminister und Noch-SPD-Vorsitzende ein Foto, das Theas kleine Hand zeigt, die seinen Zeigefinger ergreift. Die Nacht jedenfalls dürfte für den Vater kurz gewesen sein: Erst am frühen Freitagnachmittag war Gabriel von einem Besuch in die Ukraine zurückgekehrt.

Guten Morgen, heute um 3.41 Uhr wollte unsere Thea endlich die Welt kennen lernen. Wir sind ganz glücklich. Anke, Marie und Sigmar pic.twitter.com/7bXdXTrQkd — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) 4. März 2017

Der 57-Jährige hat eine bereits erwachsene Tochter sowie mit seiner Frau Anke die vierjährige Marie. Sie hatte der Politiker vor wenigen Wochen zur Zeremonie für den Amtswechsel vom Wirtschafts- ins Außenressort mit Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck ins Schloss Bellevue mitgebracht - eine durchaus ungewöhnliche Szene.

Die Familie war nach eigenen Aussagen auch der Grund, warum Gabriel auf die Kanzlerkandidatur und den SPD-Vorsitz verzichten wollte: Öffentlich hatte der Politiker damit gehadert, nicht genug Zeit für sie zu haben - und musste einigen Spott über sich ergehen lassen, weil er wenigstens an einem Tag in der Woche seine zweite Tochter in die Kita bringen wollte. In einem Interview mit dem Stern hatte er deshalb gesagt, auch "private Gründe" hätten ihn zum Verzicht auf die Kanzlerkandidatur bewogen: "Heute bin ich wirklich ein glücklicher Mensch. Ob ich es auch wäre, wenn ich meine Familie noch weniger sehen würde als jetzt schon, weiß ich nicht."

Die ersten Glückwünsche zur Geburt der kleinen Thea ließen nicht lange auf sich warten: Das Außenministerium, Regierungssprecher Steffen Seibert sowie Politiker mehrerer Parteien gratulierten der Familie über die sozialen Netzwerke.

Unsere Glückwünsche, Herr Minister! Wir freuen uns mit Ihnen und herzlich willkommen Thea! https://t.co/P3VaYw65bz — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 4. März 2017