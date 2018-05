24. Mai 2018, 19:25 Uhr Sexuelle Belästigung Mehrere Frauen beschuldigen Morgan Freeman

Morgan Freeman anlässlich der US-Premiere von "London Has Fallen" im Mai 2016 in Los Angeles

Hat der Oscar-Preisträger über Monate wiederholt Frauen am Set belästigt? Recherchen von CNN legen das nahe, sie listen acht Betroffene und ebenso viele Zeugen auf.

Mehrere Frauen werfen Oscar-Preisträger Morgan Freeman, 80, sexuelle Belästigung vor. Wie der Sender CNN am Donnerstag meldete, berichteten acht Frauen über Belästigungen am Filmset und im Umfeld des Hollywoodstars. Andere Frauen hätten angegeben, dass sie unangemessenes Verhalten Freemans bei Dreharbeiten oder in anderen Situationen beobachtet hätten. CNN sprach mit insgesamt 16 Frauen, die bei dem Schauspieler ein "Muster unangemessenen Verhaltens" beobachtet haben wollen.

Eine Produktionsassistentin beschrieb häufige sexuell anzügliche Gesten und Kommentare, die sie bei einem Dreh zu der Komödie "Abgang mit Stil" (2015) erlebt habe. Demnach soll Freeman auch versucht haben, ihren Rock anzuheben, mit der Frage, ob sie Unterwäsche trage. Mehreren Frauen zufolge soll der Schauspieler - der 2004 für seine Rolle in "Million Dollar Baby" den Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen hat - häufig anzügliche Bemerkungen über deren Figur gemacht haben.

CNN zufolge reagierte Freeman trotz mehrmaliger Nachfragen zunächst nicht auf die Vorwürfe. Der Star aus Filmen wie "Miss Daisy und ihr Chauffeur", "Erbarmungslos", "Million Dollar Baby" und "Invictus - Unbezwungen" steht mit 80 Jahren weiter regelmäßig vor der Kamera. Der vierfache Vater, der auch Urgroßvater ist, hat zwei Ehen hinter sich. 2008 trennte er sich nach 24-jähriger Ehe von seiner zweiten Frau Myrna.