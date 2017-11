9. November 2017, 22:13 Uhr Sexuelle Belästigung Louis C.K. soll Kolleginnen sexuell belästigt haben









Feedback

Fünf Frauen werfen dem US-Komiker in der "New York Times" unangemessenes Verhalten vor. C.K. hat kurzfristig die Premiere seines neuen Films abgesagt.

Einen Tag vor der US-Premiere des Films "I Love You, Daddy" mit dem US-Schauspieler und Stand-up-Comedian Louis C.K. hat der zuständige Filmverleih die Veranstaltung überraschend abgesagt. Auch ein TV-Auftritt von C.K. in der Late-Night-Show von Stephen Colbert wurde abgesagt.

Möglicherweise stehen die Absagen in Zusammenhang mit einer Geschichte, die die New York Times am Donnerstagabend veröffentlicht hat. Darin werfen dem Komiker fünf Frauen, darunter Kolleginnen aus dem Showgeschäft, sexuelle Belästigung vor.

Demnach soll er sich vor ihnen ausgezogen und sie genötigt haben, ihm beim Masturbieren zuzusehen. Es soll sich um Fälle aus den Jahren 2002, 2003 und 2005 handeln. Die Belästigungen sollen nach Auftritten in C.K.'s Hotelzimmer, in seinem Büro oder am Telefon stattgefunden haben. Weder C.K. noch sein Agent haben bisher Stellung zu den Vorwürfen bezogen.

In seinem neuen Film, der in der kommenden Woche in den Kinos anlaufen sollte, geht es um ein 17-jähriges Mädchen, das sich in einen 68-jährigen Filmemacher (gespielt von John Malkovich) verliebt. Vor der offiziellen Premiere hatte es eine Kontroverse darum gegeben. Viele Kritiker sahen in dem Film eine Entschuldigung für das Verhalten von Personen wie etwa Woody Allen. Dieser soll eine seiner Stieftöchter in ihrer Kindheit vergewaltigt haben. Nach der Scheidung von seiner Frau Mia Farrow hatte Allen deren 21-jährige Adoptivtochter geheiratet. Louis C.K. bestritt einen Zusammenhang.

Einem breiteren Publikum bekannt ist Louis C.K. für seine preisgekrönte TV-Serie "Louie", in er die Hauptrolle spielt, Regie führt und das Script schreibt. In der Serie spielt er einen alternden, alleinerziehenden Vater und dessen Mühen im Leben als Single und Comedian in New York. Oft beschreibt er sexuelle Fantasien oder berichtet über seine Erfahrungen mit Frauen - auch Masturbation wird thematisiert.