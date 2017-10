27. Oktober 2017, 13:02 Uhr Sexismus in Hollywood Hollywood-Schauspielerinnen werfen Regisseur Toback sexuelle Übergriffe vor









Zunächst erhoben 38 Frauen in der Los Angeles Times schwere Anschuldigungen gegen James Toback.

schwere Anschuldigungen gegen James Toback. Auf den Artikel hin meldeten sich zahlreiche weitere Frauen, die dem Regisseur sexuelle Übergriffe vorwerfen, unter ihnen die Schauspielerinnen Selma Blair und Rachel McAdams.

Toback soll Blair demnach gezwungen haben, ihm beim masturbieren zuzusehen.

Nach dem Skandal um Filmmogul Harvey Weinstein wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe steht nun ein weiterer Mann aus Hollywood unter Verdacht: Die Schauspielerinnen Selma Blair und Rachel McAdams berichten von sexueller Belästigung durch US-Regisseur James Toback. In der Zeitschrift Vanity Fair beschuldigen sie ihn, sich ihnen gegenüber übergriffig verhalten zu haben, als sie noch am Anfang ihrer Karrieren standen.

Blair und McAdams sind nicht allein, mehr als 200 Frauen werfen Toback mittlerweile öffentlich sexuelle Belästigung vor. Die Anschuldigungen der Hollywood-Schauspielerinnen wies er gegenüber Vanity Fair zurück. Toback ist unter anderem für seine Dokumentation "Tyson" über den Boxer Mike Tyson sowie die romantische Komödie "Ein Mann für zwei" von 1997 und das Drama "Black and White" von 1999 mit Robert Downey Jr. und Jared Leto bekannt. 1992 wurde er für sein Drehbuch zum Gangsterfilm "Bugsy" für einen Oscar nominiert.

Hollywood-Schauspielerinnen Selma Blair (links) und Rachel McAdams. (Foto: AP)

Selma Blair, bekannt aus Filmen wie "Eiskalte Engel" oder "Hellboy", schildert ein Treffen in einem Hotelzimmer, bei dem Toback zunächst von ihr verlangt habe, ihr Oberteil auszuziehen. Danach soll der Regisseur vor ihr masturbiert und sie dazu gezwungen haben, ihm in die Augen zu schauen. Er habe ihr verboten zu gehen, bis er sich "Erleichterung" verschafft habe, sagt Blair. Er habe Sex an ihrem Bein simuliert. "Ich habe mich eklig gefühlt und geschämt, so als ob mich niemand je wieder als sauber empfinden würde, nachdem ich dem Teufel so nah gekommen bin." Tobacks Verhalten sei unheimlich gewesen. Nach dem Vorfall habe er ihr gegenüber angedeutet, falls sie jemandem etwas sage, lasse er sie töten. "Ich habe nichts gesagt, weil ich bis heute Angst um mein Leben gehabt habe."

Rachel McAdams erklärt, Toback für ein Vorsprechen getroffen zu haben, als sie 21 Jahre alt war. Danach habe er ihr gesagt, mehrfach in Gedanken an sie masturbiert zu haben. Zudem habe er sie gefragt, ob er ihr Schamhaar sehen könne. McAdams, die heute 38 Jahre alt ist, sagt, sie sei der Situation entkommen, ohne körperlichen Schaden zu nehmen.

Zunächst hatte Anfang der Woche die Los Angeles Times von 38 Frauen berichtet, die dem 72-Jährigen vorwerfen, sie ihm Laufe der vergangenen Jahrzehnte sexuell belästigt zu haben. Der Zeitung zufolge weist Toback die Anschuldigungen zurück. Er habe keine dieser Frauen jemals getroffen und wenn doch, sei es nur für fünf Minuten gewesen. Über die vergangenen 22 Jahre sei es ihm zudem "biologisch unmöglich" gewesen, sich auf die beschriebene Art gegenüber den Frauen zu verhalten. Er leide an Diabetes sowie einer Herzerkrankung, für die er Medikamente einnehmen müsse.

Die Frauen hatten der Los Angeles Times gesagt, dass "Treffen, die in einem Hotelzimmer, einem Film-Wohnwagen, einem öffentlichen Park als Interviews oder Vorsprechen geplant waren, schnell eine sexuelle Wendung" nahmen. Toback habe dabei geprahlt, welche Promis er erobert habe und den betroffenen Frauen auch Fragen zu ihren sexuellen Vorlieben gestellt. Vor manchen Frauen soll er sich demnach auch selbst befriedigt haben. Selma Blair und Rachel McAdams entschieden sich nach dem Erscheinen des Artikels, mit ihren eigenen Erfahrungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Nachdem Toback die Frauen als Lügnerinnen bezeichnet habe, habe sie sich zu dem Schritt verpflichtet gefühlt, sagt Blair.