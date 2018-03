28. März 2018, 16:24 Uhr Schwere Missbrauchsvorwürfe R. Kelly soll Minderjährige wie "Haustiere" behandelt haben

Kitti Jones, eine ehemalige Freundin des R'n'B-Sängers R. Kelly erhebt in einer BBC-Dokumentation schwere Missbrauchsvorwürfe gegen den Musiker.

Er soll sich seit 2011 mehrfach an minderjährigen Frauen vergangen und sie unter Druck gesetzt haben.

Von Xaver Bitz

Es sind nicht die ersten Vorwürfe gegen den R'n'B-Sänger R. Kelly, doch was in der BBC3-Dokumentation "R. Kelly: Sex, Girls and Videotapes" dem Publikum gezeigt wird, dürfte Fans des Musikers erschüttern. In dieser kommt nämlich eine ehemalige Freundin von Kelly, Kitti Jones, zu Wort und berichtet erschreckende Details von den Praktiken, die er bei ihr und anderen Frauen durchgeführt haben soll.

Die heute 34-Jährige führte vom Jahr 2011 an eine zweijährige Beziehung mit dem Sänger. In der Dokumentation, die in Deutschland nicht abrufbar ist, berichtet sie dem Guardian zufolge davon, dass er sie und andere Frauen mindestens zehn Mal sexuell missbraucht habe. Dabei spricht sie auch über eine Frau, deren Namen sie nicht nennen will. "Er sagte mir, dass er sie 'trainiert' habe, seit sie 14 Jahre alt ist. Da erkannte ich, dass er mich zu einem seiner Haustiere machen wollte. Er nannte die Frauen seine Tiere." Laut Jones demütigte R. Kelly die Frauen, lies sie auf dem Boden kriechen und zwang sie zum Oralsex.

Auch ein Freund des Musikers kommt in der Dokumentation zu Wort. Lovell Jones berichtet, dass die Vorliebe Kellys für junge Frauen "zum Allgemeinwissen in seiner Entourage gehörte." Kelly habe ihn persönlich beauftragt, bei seinen Aftershow-Parties nach Frauen Ausschau zu halten, "die jung aussahen."

Die BBC zitiert zudem einen ehemaligen Studiotechniker, dem zufolge der R'n'B-Star auch persönlich zum McDonalds gefahren sei und dort Frauen "abgeschleppt" habe. Er berichtet darüber, dass einer der Hits des Sängers im Beisein von "spärlich bekleideten Mädchen zur Inspiration geschrieben wurde".

In der Dokumentation erzählt Rocky Bivens, Ex-Manager von Kelly, außerdem von einer geheimen Hochzeit mit der damals erst 15 Jahre alten Sängerin Aaliyah, die später annuliert wurde. Bivens bestätigt, dass es die Eheschließung zu dem fraglichen Zeitpunkt gegeben habe. Das Management R. Kellys und der 2001 bei einem Flugzeugabsturz verstorbenen Aaliyah hatten die Heirat bislang stets dementiert.

Gegen den R'n'B-Sänger gab es schon mehrfach Missbrauchsvorwürfe. Zwar wurde er 2010 nach jahrelangem Streit vor Gericht von dem Vorwurf freigesprochen, Kinderpornografie besessen zu haben. Doch im vergangenen Sommer belastete ein ehemaliger Fan Kelly mit Aussagen zu seinen Praktiken schwer. Sie verglich sein Verhalten mit dem des Sektenführers Charles Manson, der Ende der Sechzigerjahre in seiner Familie Frauen als Dienerinnen hielt.

Auf die in der BBC-Dokumentation erhobenen Vorwürfe reagierten bislang weder der Beschuldigte noch sein Management.