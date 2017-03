10. März 2017, 01:21 Uhr Schweiz Zwei Tote bei Schießerei in Basel









Am Donnerstagabend ist es in einer Bar in Basel zu einer Schießerei gekommen.

Zwei Männer wurden getötet, ein weiterer schwer verletzt.

Die beiden Täter eröffneten offenbar zielgerichtet das Feuer.

Die Polizei hat eine Großfahndung eingeleitet.

Bei einer Schießerei in einer Bar in Basel sind am Donnerstagabend zwei Menschen getötet worden, ein weiterer Gast wurde lebensgefährlich verletzt.

Die Tat fand gegen 20:15 Uhr statt. "Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass offensichtlich zwei Männer das Café 56 betraten und mehrmals schossen", so die Polizei knapp. Zwei Männer wurden getötet, ein weiterer verletzt. Die anderen anwesenden Gäste seien mit dem Schrecken davongekommen.

Die Täter seien geflohen, eine Großfahndung wurde eingeleitet. Die Opfer sind laut Kriminalpolizei noch nicht identifiziert. Über das Tatmotiv herrscht noch Unklarheit.