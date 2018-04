30. April 2018, 17:44 Uhr Schweiz Vier Skitourengeher sterben bei Unglück in den Alpen

Eine 14-köpfige Gruppe aus Deutschen, Franzosen und Italienern wurde der Polizei zufolge im Hochgebirge von einem Sturm überrascht und musste die Nacht im Freien verbringen.

In den Schweizer Alpen sind vier Menschen gestorben, die eine Nacht im Freien verbracht hatten. Sie gehörten zu einer Gruppe aus insgesamt 14 deutschen, italienischen und französischen Skitourengehern, teilte die Kantonspolizei Wallis mit. Fünf von ihnen schweben demnach noch in Lebensgefahr.

Ob unter den Todesopfern Deutsche waren, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die Opfer müssten noch identifiziert werden.

Die Gruppe sei im Gebiet des knapp 3800 Meter hohen Pigne d'Arolla von einem Sturm überrascht worden und habe die Skihütte "Cabane des Vignettes" am Sonntagabend nicht mehr erreichen können. So campierte die Gruppe in einer Höhe von 3270 Metern. Dafür war sie nach ersten Erkenntnissen nicht ausgerüstet. Der Hüttenwart meldete dann am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr, dass mehrere Tourengeher die Nacht im Freien verbracht hatten. Sieben Helikopter mit mehreren Ärzten und Gebirgsspezialisten an Bord begaben sich daraufhin an die Unglücksstelle. Dort fanden sie die 14 Personen. Mehrere waren stark unterkühlt, eine Person war beim Eintreffen bereits tot, sie starb wohl an den Folgen eines Sturzes.

Die Skitourengeher wurden in verschiedene Krankenhäuser geflogen. Dort verstarben drei weitere Personen an den Folgen der Unterkühlung. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.