1. Mai 2018, 11:36 Uhr Schweiz Siebtes Todesopfer nach Unwetter in den Alpen

Siebtes Todesopfer in den Schweizer Alpen: Nach einem Unwetter am Wochenende ist ein weiterer Skitourengeher seinen Verletzungen erlegen.

Vier Alpinisten starben zuvor, weil sie im Gebiet des 3790 Meter hohen Pigne d'Arolla von einem Sturm überrascht wurden. Vier weitere schweben noch in Lebensgefahr.

Zwei junge Schweizer kamen bei einer Bergtour zwischen den Kantonen Wallis und Bern um.

Nach dem Sturm in den Schweizer Alpen ist ein weiterer Skitourengeher aus der Gruppe ums Leben gekommen, die wegen des Wetterumschwungs eine Nacht im Freien ausharren musste. Das meldet die Kantonspolizei Wallis. Vier Mitglieder der Gruppe waren bereits an Unterkühlung beziehungsweise an den Folgen eines Sturzes gestorben. Vier weitere schweben noch in Lebensgefahr.

Sie gehörten nach Polizeiangaben zu einer Gruppe aus insgesamt 14 deutschen, italienischen und französischen Skitourengehern. Die Todesopfer stammen dem Außenministerium in Rom zufolge aus Italien. Ob unter den Verletzten auch Deutsche sind, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die übrigen fünf Tourengänger erlitten leichtere Unterkühlungen, sind aber nicht in Lebensgefahr.

Sieben Helikopter an der Unglücksstelle

Die Gruppe war im Gebiet des knapp 3800 Meter hohen Pigne d'Arolla von einem Sturm überrascht worden und hatte die Skihütte "Cabane des Vignettes" am Sonntagabend nicht mehr erreichen können. So campierten die Tourengeher in einer Höhe von 3270 Metern, wofür sie aber nach ersten Erkenntnissen nicht ausgerüstet waren. Der Sturm erreichte hohe Geschwindigkeiten, in der Nacht dürfte es bis zu minus zehn Grad kalt geworden sein.

Der Hüttenwart meldete dann am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr, dass mehrere Menschen die Nacht im Freien verbracht hatten. Sieben Helikopter mit Ärzten und Gebirgsspezialisten an Bord flogen daraufhin an die Unglücksstelle und fanden dort die 14 Personen. Mehrere waren stark unterkühlt, ein Mitglieder der Gruppe war beim Eintreffen - vermutlich infolge eines Sturzes - bereits tot. Die Überlebenden wurden daraufhin in verschiedene Krankenhäuser geflogen. Dort verstarben drei weitere Personen und schließlich der fünfte Tourengeher an den Folgen der Unterkühlung. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Zwei junge Schweizer sterben bei Bergtour

Auch zwei junge Schweizer im Alter von 21 und 22 Jahren kamen bei einer Bergtour am Wochenende ums Leben. Sie waren nach Angaben der Polizei im Gebiet zwischen den Kantonen Wallis und Bern von dem Unwetter überrascht worden. Am Sonntagabend wurden sie als vermisst gemeldet. Ihre Leichen wurden am Montagmorgen gefunden.

Seit Anfang des Jahres haben sich im Zusammenhang mit Unwettern und Lawinen zahlreiche tödliche Unglücke in den Schweizer Alpen ereignet. Seit dem 7. April fehlt von dem deutschen Unternehmer Karl-Erivan Haub jede Spur. Der Tengelmann-Chef kehrte von einer Skitour an der schweizerisch-italienischen Grenze nicht zurück.