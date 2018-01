9. Januar 2018, 18:57 Uhr Schneefälle und Lawinengefahr 13 000 Touristen sitzen fest









Im schweizerischen Kanton Wallis sind zahlreiche Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten.

Von Charlotte Theile , Zürich

Wegen starker Schneefälle und Lawinengefahr sind im schweizerischen Kanton Wallis zahlreiche Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten. Straßen und Schienen sind vielerorts nicht befahrbar. Schweizer Medien zufolge sollen in der Region 13 000 Touristen festsitzen. Eigentlich ist die Gegend um Zermatt als besonders schneesichere Gegend bei Wintersportlern beliebt - doch bis zum Dienstag blieben auch die Pisten in Zermatt gesperrt. Zudem war die Stromversorgung am Dienstag für mehrere Stunden unterbrochen, auch die Post hat ihren Betrieb in mehreren Tälern eingestellt. Aufgrund der Lawinengefahr wurden 20 Bewohner aus ihren Wohnungen evakuiert. Am Dienstagnachmittag wurde für die Menschen in Zermatt kurzzeitig eine Luftbrücke eingerichtet.