1. Juli 2018, 11:42 Uhr Schleswig-Hostein Viele Kinder bei Busunfall verletzt

Bei dem Unglück nahe Lübeck werden 46 Menschen verletzt, zwei davon schwer.

An Bord des Buses sind 42 Kinder auf dem Weg in ein Ferienlager.

Bei einem Busunfall nördlich von Lübeck sind 46 Menschen verletzt worden. Der Bus war am Samstagabend mit 42 Kindern, fünf Betreuern und dem Fahrer an Bord auf dem Weg in ein Ferienlager, als er mit einem Rettungswagen kollidierte. Die meisten Insassen wurden leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Zwei Personen, darunter ein Kind, mussten allerdings mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich nahe der Ortschaft Rüting, als der Bus einem vor ihm stehenden PKW ausweichen wollte und auf die Gegenfahrbahn einbog. Dort kollidierte er mit dem Rettungswagen, der sich auf einer Einsatzfahrt befand.

"Der Rettungswagen kippte dabei um und schlitterte noch einige Meter über die Fahrbahn", sagte ein Polizeisprecher. Eine Seitenwand am hinteren Teil des Fahrzeuges und eine Tür am Heck wurden abgerissen. Der Bus kam von der Straße ab und blieb mit stark beschädigter Front an einer Böschung stehen. Ein weiterer Kleinwagen wurde bei dem Unfall ebenfalls beschädigt.

Mehr als 30 Rettungsfahrzeuge waren am Unfallort im Einsatz.

Die Kinder waren Polizeiangaben zufolge zwischen zehn und 15 Jahre alt. Sie waren mit ihren Betreuern auf dem Rückweg von einer Veranstaltung. Einige von ihnen wurden am Abend zurück ins Ferienlager gebracht, wo sie nach Angaben der Regionalleitstelle seelsorgerisch betreut wurden.