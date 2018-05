30. Mai 2018, 21:13 Uhr Schleswig-Holstein Messerangriff in Zug in Flensburg - ein Toter

Bei einem Zwischenfall in einem Zug am Bahnhof Flensburg ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein Mensch getötet worden. Die Bundespolizei ist im Einsatz.

Bei einem Zwischenfall in einem Zug am Bahnhof Flensburg ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein Mensch getötet worden. Die Bild schrieb am Mittwochabend unter Berufung auf einen Sprecher der Bundespolizei von einem Polizeieinsatz nach einer Messerattacke in einem Intercity, bei dem ein Mensch gestorben sei. Nach Informationen der Zeitung sei der Angreifer erschossen worden.

Das Flensburger Tageblatt berichtete ebenfalls unter Berufung auf die Bundespolizei, dass ein Mensch getötet und zwei Menschen schwer verletzt worden seien. Die Hintergründe waren demnach noch unklar, der Bahnhof sei weiträumig abgesperrt worden. Die Bundespolizei war für Nachfragen zunächst nicht zu erreichen.

In Kürze mehr auf SZ.de