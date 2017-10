2. Oktober 2017, 10:38 Uhr Schießerei in Las Vegas "Oh mein Gott!", "Runter auf den Boden!"









Die Musik verstummt, für ein paar Sekunden wird es schrecklich still auf dem dem Route 91 Harvest Festival. Dann bemerken die Menschen, dass geschossen wird.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Die ersten Schüsse sind kaum zu hören. Es passiert auf einem Konzert des Countrymusikers Jason Aldean in Las Vegas während des Festivals Route 91 Harvest. Die meisten der etwa 30 000 Besucher tragen Cowboyhüte, abgeschnittene Jeans und T-Shirts, die von der Liebe zu den Vereinigten Staaten künden. Auf der anderen Seite des Las Vegas Strip, der pulsierenden Hauptstraße der Stadt, leuchtet das Mandalay-Bay-Hotel in Gold. Daneben schickt das Luxor einen Lichtstrahl in den Himmel.

Plötzlich, so werden es Augenzeugen später berichten: Schüsse, offenbar aus einer Schnellfeuerwaffe. Die Musik verstummt, ein paar Sekunden lang ist es schrecklich still. Dann, das ist auf Handyvideos zu hören, bemerken die Menschen auf dem Festival, dass jemand in die Menge schießt. Es sind Rufe zu hören: "Oh, mein Gott!" Und: "Runter auf den Boden!" Und: "Haut ab!"

Manche suchen Schutz unter Tischen, sehr viele fliehen, sie wollen hinaus zum Las Vegas Strip, hinüber zu den Hotels. Dann: wieder anhaltendes Gewehrfeuer. Panik bricht auf dem Konzertgelände aus, Fliehende trampeln über jene hinweg, die auf dem Boden in Deckung gegangen sind. Nach Angaben der Polizei sind mindestens 20 Menschen getötet und mindestes 100 verletzt worden. Zwölf von ihnen befinden sich nach Angaben von Danita Cohen, Sprecherin des University Medical Center, in lebensbedrohlichem Zustand. Ein Schütze wurde laut Polizeisprecher Jeff Clark "ausgeschaltet". Es gebe keine Hinweise auf weitere Täter.

Ein Gast des Mandalay Bay, der sich zum Zeitpunkt der Tat im 21. Stockwerk aufhält, berichtet der Süddeutschen Zeitung, dass die Schüsse offenbar aus einem der oberen Stockwerke des Hotels abgefeuert seien. Das berichtet auch das örtliche Las Vegas Review-Journal, die Polizei wollte die Berichte auf Anfrage aber nicht bestätigen.

"Es hörte sich so an, als würden Feuerwerkskörper explodieren", sagt der Konzertbesucher Seth Bayles, der sich zum Zeitpunkt der Tat in der Nähe der Bühne befand: "Wir haben gesehen, wie Leute reihenweise umgefallen sind. Dann haben wir gesehen, wie ein Besucher getroffen wurden - und sind sofort weggelaufen." Andere Konzertbesucher berichten, dass sie zuerst einzelne Schüssen gehört hätten, auf die später Schusssalven folgten. Die Polizei war laut Augenzeugen rasch auf dem Festivalgelände, eine Spezialeinheit stürmte das Mandalay Bay.