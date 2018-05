29. Mai 2018, 08:42 Uhr Salzgitter 30-Jährige auf offener Straße erschossen

Eine 32-jährige Begleiterin der Frau wurde ebenfalls von einem Schuss getroffen. Der Täter ist noch auf der Flucht.

In Salzgitter ist eine Frau am Montagabend auf offener Straße erschossen worden. Eine 32-jährige Begleiterin der Frau wurde ebenfalls von einem Schuss getroffen und in ein Krankenhaus gebracht. "Sie ist jetzt außer Lebensgefahr", sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen.

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen polizeibekannten 38-Jährigen handeln. Er ist noch auf der Flucht. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Die Tat ereignete sich im Stadtteil Salzgitter-Lebenstedt, der im Südosten Niedersachsens liegt.