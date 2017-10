9. Oktober 2017, 10:41 Uhr Sachsen-Anhalt Schüsse auf SEK-Beamte: Reichsbürger droht lebenslange Haft









Vor dem Landgericht in Halle an der Saale hat der Prozess gegen einen mutmaßlichen Reichsbürger begonnen.

Er ist wegen versuchtes Mordes angeklagt, weil er bei der Zwangsräumung seiner Wohnung auf einen SEK-Beamten geschossen haben soll.

Der Fall Adrian U. markiert den Beginn einer Serie von Gewalttaten sogenannter Reichsbürger in Deutschland. Die Situation eskaliert bei einem Zangsräumungstermin im August 2016. Weil U. Verbindlichkeiten für das Grundstück nicht bedient hat, rücken in Reuden in Sachsen-Anhalt Gerichtsvollzieher an, um ihn aus der Wohnung zu entfernen. Doch U. wehrt sich massiv gegen die Zwangsräumung und schießt, so steht es in der Anklageschrift, auf einen der Polizisten, die zur Unterstützung der Gerichtsvollzieher anwesend waren.

Nun muss sich U. in Halle an der Saale vor Gericht verantworten. Insgesamt zwölf Verhandlungstage sind bis Ende November angesetzt. Zu Prozessbeginn am Montagvormittag beantragten die Anwälte von U., das Verfahren einzustellen und die Anklageschrift nicht zu verlesen. Es sei der Staatsanwaltschaft nicht gelungen, den Tatvorwurf hinreichend zu konkretisieren. Bereits vor Prozessbeginn hatte U. auf die Frage einer Journalistin gesagt, er habe zwar "eine Waffe in der Hand gehalten", aber "zu keinem Zeitpunkt geschossen".

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 42-Jährigen versuchten Mord vor, außerdem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Waffengesetz. Der Schuss, der den Polizist am Hals traf, sei nur deshalb nicht tödlich gewesen, weil der Beamte Schutzkleidung getragen habe. Im Falle einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine lebenslange Haftstrafe.

Etwa 200 Beamte rückten damals an, darunter Mitglieder eines Spezialeinsatzkommandos. Die Polizei war gewarnt, denn am Tag zuvor war die Zwangsräumung gescheitert, weil U. 120 Unterstützer aus der rechtsradikalen Szene mobilisiert hatte. Beim Betreten des Grundstücks wurden die Beamten sofort aus einer Menschengruppe heraus angegriffen, mit Pflastersteinen beworfen und vom Grundstücksbesitzer mit einer Waffe bedroht. Bei einem anschließenden Schusswechsel wurde neben dem SEK-Beamten auch Adrian U. verletzt.

U., der früher Model war und 1998 den Mister-Germany-Wettbewerb gewonnen hatte, war in den vergangenen Jahren immer mehr in die Reichsbürger-Szene abgedriftet. Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht an. Sie gehen davon aus, dass das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 noch existiert und verweigern zum Beispiel die Zahlungen wie Steuern oder Bußgelder an den Staat.

Immer mehr Razzien gegen Reichsbürger

Dem Innenministerium zufolge gibt es deutschlandweit etwa 13 000 Reichsbürger. Der Verfassungsschutz warnt vor einer zunehmenden Gefährlichkeit der Bewegung, auch weil viele Reichsbürger Waffen besitzen. Mittlerweile gehen die Sicherheitsbehörden in Deutschland verschärft gegen die Szene vor, etwa mit Razzien.

Schlagzeilen machte unter anderem ein Fall im fränkischen Georgensgmünd. Dort soll Wolfgang P., ein schwer bewaffneter Reichsbürger, im vergangenen Oktober mehrmals auf eine SEK-Beamte geschossen haben, die ihm seine Waffen abnehmen wollten. Ein 32 Jahre alter Polizist starb, zwei weitere wurden verletzt. Derzeit läuft in Nürnberg der Prozess gegen P. Auch das Landgericht Halle hat bereits Erfahrung mit Reichsbürgern: Erst im März verurteilten die Richter Peter Fitzek, den selbsternannten "König von Deutschland", in einem Untreueprozess zu drei Jahren und acht Monaten Haft.