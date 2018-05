2. Mai 2018, 15:28 Uhr Saarbrücken Rentner wegen Selbstschussanlage im Garten verurteilt

Der 65-Jährige sagt, er habe mit der Konstruktion Wildschweine von seinem Kleingarten fernhalten wollen. Stattdessen wurde ein Spaziergänger verletzt.

Er hatte es auf Wildschweine abgesehen, traf aber einen Menschen. Insgesamt 1800 Euro Geldstrafe muss ein Rentner aus dem Saarland zahlen für das Aufstellen einer Selbstschussanlage, die einen Spaziergänger am Knie verletzt hat. Der Angeklagte hatte gestanden, die Anlage im Jahr 2015 in einen Holzstapel seines Kleingartens installiert zu haben.

Wie der Saarländische Rundfunk berichtete, hatte der Mann über das Gelände Nylonschnüre gespannt. Berührte jemand - Schwein oder Mensch - die Schnüre, lösten sie einen Zündmechanismus aus und an mehreren Stellen wurde durch Rohre Munition abgefeuert. Genauso geschah es im Mai 2017, als ein Spaziergänger in die Falle geriet und durch Leuchtmunition am Knie leicht verletzt wurde. Als die Polizei damals die Wohnung des Angeklagten durchsuchte, fand sie zahlreiche alte Kriegsmunition, Waffenteile und eine Reichskriegsflagge.

Nun hat das Amtsgericht Saarbrücken den Rentner wegen fahrlässiger Körperverletzung und strafbaren Umgangs mit Explosivstoffen verurteilt. Ein Vorsatz sei nicht zu erkennen gewesen, so die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Ein Freispruch - wie vom Verteidiger gefordert - komme jedoch nicht in Frage. Die Anlage sei ein "unglaublich gefährliches Konstrukt, das vollkommen unbeherrschbar im Wald stand".