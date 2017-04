3. April 2017, 14:56 Uhr Russland Tote und Verletzte bei Explosion in Metro von Sankt Petersburg

Tote und Verletzte bei Explosion in Metro von Sankt Petersburg









Bei einer Explosion in der U-Bahn der russischen Stadt Sankt Petersburg sind mindestens zehn Menschen getötet worden.

Mindestens 30 Menschen seien verletzt worden, berichten russische Staatsmedien.

Rettungskräften zufolge gab es in zwei Metro-Zügen Detonationen, andere Quellen hingegen berichten, es habe eine Detonation zwischen zwei Metro-Stationen gegeben.

Der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge wurden mindestens zehn Menschen getötet. Auch die Agentur Interfax spricht von "etwa zehn" Toten. Etwa 30 Menschen seien verletzt worden, berichteten russische Staatsmedien unter Berufung auf die Behörden. Andere Quellen sprechen sogar von 50 Verletzten.

In der betroffenen Station Sennaja Ploschtschad (Heuplatz) entwickelte sich starker Rauch. Im Internet machten Fotos eines zerstörten U-Bahn-Waggons mit demolierten Türen die Runde. Bilder des TV-Senders Life News und in sozialen Netzwerken zeigen Verletzte auf dem Bahnsteig und Pendler, die versuchen Fenster und Türen zu öffnen, um zu sehen, ob noch Leute im Zug sitzen.

Russischen Medien zufolge explodierte ein Sprengsatz in einem Zug zwischen zwei Stationen im Stadtzentrum. Ob es sich um nur eine oder mehrere Explosionen handelte, ist bislang unklar. Rettungskräften zufolge gab es in zwei Metro-Zügen Detonationen, andere Quellen sprechen von nur einer Explosion.

Nicht explodierter Sprengsatz entdeckt

Die Agentur Interfax berichtet von einer mit Metallstücken präparierten Bombe. Zudem sei ein weiterer, nicht explodierter Sprengsatz in der Metrostation Ploschtschad Wosstanija (Platz des Aufstands), die direkt unter dem größten Bahnhof der Stadt liegt, gefunden worden.

Alle U-Bahn-Stationen in der Fünf-Millionen-Stadt wurden geräumt. Die Evakuierung ist im Gange. Moskaus Vizebürgermeister Maxim Lixutow sagte Interfax, die Sicherheitsvorkehrungen in der Metro der russischen Hauptstadt würden verschärft. Das Nationale Anti-Terror-Komitee kündigte ähnliche Maßnahmen für das gesamte Land an.

Präsident Wladimir Putin sagte, es werde wegen eines möglichen Terroranschlags ermittelt: "Wir ziehen alle Möglichkeiten in Betracht - ob es eine kriminelle Tat war oder sie einen terroristischen Charakter hat." Er war am Montag in Sankt Petersburg, um dort den weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko zu treffen. Putin hielt sich nach Angaben seines Sprechers aber im Vorort Strelna auf.