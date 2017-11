27. November 2017, 11:33 Uhr Royals Prinz Harry und Meghan Markle haben sich verlobt









Der britische Prinz Harry und die US-Schauspielerin Meghan Markle wollen im kommenden Frühjahr heiraten. Das gab Harrys Vater Prinz Charles in einer Mitteilung bekannt.

Demnach sind die beiden seit Anfang des Monats verlobt.

Am Abend wird das Paar ein TV-Interview geben.

Es ist offiziell: Prinz Harry und Meghan Markle werden heiraten. Das Königshaus gab die Verlobung im Namen von Harrys Vater Prinz Charles bekannt. Die Hochzeit wird im kommenden Frühjahr stattfinden, heißt es in der Mitteilung. Ein genauer Termin wird noch bekannt gegeben. Wie es sich in solch einem Fall gehört, gibt es bereits die ersten Glückwünsche. Königin Elizabeth II. und ihr Mann Prinz Philip - die Großeltern von Harry - gratulierten in einem kurzen Statement. Sie seien über die Verlobung sehr erfreut und wünschten dem Paar viel Glück für die Zukunft.

Die britische Premierministerin Theresa May verbreitete via Twitter ihre "wärmsten Glückwünsche" und wünschte den beiden in ihrem Namen, im Namen ihrer Regierung und des gesamten Landes "große Freude für die Zukunft".

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6 — Clarence House (@ClarenceHouse) 27. November 2017

Auch Markles Eltern ließen über den Kensington-Palast ihre Gratulation verbreiten. "Wir sind unglaublich glücklich für unsere Tochter und Harry", teilten Thomas Markle und Doria Ragland mit und wünschten den beiden eine glückliche Zukunft. Harrys Bruder Prinz William und seine Frau, Herzogin Catherine, beglückwünschten die beiden ebenfalls zur Verlobung. Es sei wunderbar, Meghan kennenzulernen und zu sehen, wie glücklich Harry und sie zusammen sind. Am Abend wird das frisch verlobte Paar in einem TV-Interview zu sehen sein.

Vor einem Jahr hatte das britische Königshaus die Beziehung der beiden bestätigt. Im vergangenen September hatten sich Prinz Harry und Meghan Markle bei den "Invictus Games" in Toronto, einer Benefizveranstaltung für verwundete Soldaten, erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Meghan Markle ist Schauspielerin und bekannt aus der US-amerikanischen Serie "Suits". Ihre Rolle hat sie allerdings vor Kurzem aufgegeben.

Das Paar wird im Nottingham Cottage auf dem Gelände des Kensington-Palastes leben, heißt es in der Bekanntmachung. Demnach haben sich die beiden bereits Anfang des Monats in London verlobt. Prinz Harry habe die Queen und andere nahe Familienmitglieder darüber informiert.

Zu Beginn ihrer Beziehung war Meghan Markle in Großbritannien einige Mal von Paparazzi verfolgt worden. Der Kensington-Palast kritisierte das Verhalten der Fotografen damals in einer Mitteilung. Markle sei "Ziel von Belästigungen und Beleidigungen" gewesen. Einige der Geschichten hätten Grenzen überschritten. So hätten Reporter und Paparazzi Freunde und die Mutter der US-Schauspielerin massiv bedrängt, um an Informationen zu gelangen. Markle wurde daraufhin unter Polizeischutz gestellt.

Für Markle ist es nicht die erste Hochzeit. Sie war schon mit einem Filmproduzenten verheiratet, von dem sie sich vor vier Jahren hat scheiden lassen. Sie ist in Kalifornien geboren und aufgewachsen, ihre Eltern arbeiteten im Film-Business. Sie selbst hat in Los Angeles Theater, Internationale Beziehungen und Kommunikationswissenschaften studiert. Der Beginn ihrer Fernsehkarriere verlief eher stockend, mit Gastauftritten in Serien wie "Fringe" und dem "Beverly Hills"-Remake "90210". Bekanntheit brachte ihr dann 2011 die Rolle der Anwaltsgehilfin Rachel Zane in "Suits". Die Serie läuft mittlerweile in der sechsten Staffel und ist durch das Streaming-Portal Netflix auch in Europa bekannt geworden.

Ihre wachsende Bekanntheit nutzt Markle für wohltätige Zwecke. Sie ist Botschafterin der Hilfsorganisation World Vision Canada und Fürsprecherin der Organisation UN Woman, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter einsetzt.